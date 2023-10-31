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中國仿效哈瑪斯突襲攻台？國防部：對敵可能行動都有所掌握

國防部參謀本部情次室情研中心情報官羅正宇上校說，國軍會持續依照敵情威脅，強化自我防禦能力。（記者吳書緯攝）

國防部參謀本部情次室情研中心情報官羅正宇上校說，國軍會持續依照敵情威脅，強化自我防禦能力。（記者吳書緯攝）

2023/10/31 18:49

〔記者吳書緯／台北報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，哈瑪斯海外領導人馬夏爾（Khaled Mashal）近日受訪時表示，中國、俄國對這次突襲行動相當感興趣，且中國正在考慮對台灣進行類似攻擊。對此，國防部發言人孫立方少將今表示，國軍對於中共所有可能採取的行動，都做了非常縝密的分析跟觀察，並依據現有戰備規定，來應對敵情威脅。

國防部今舉行例行記者會，媒體關注哈瑪斯聲稱，中國考慮對台進行類似哈瑪斯突襲以色列的戰術；國防部參謀本部情次室情研中心情報官羅正宇上校指出，恐怖主義危害國際安全甚鉅，印太地區的安全與繁榮，也攸關全球發展與穩定，國軍會持續依照敵情威脅，強化自我防禦能力，積極與盟友合作，來提升嚇阻力量，適應各項威脅與挑戰。

孫立方接續表示，中共近年來對台灣文攻武嚇，進行各種配合武力行動、威嚇行為，近年變本加厲，不管是去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，所進行的軍演，到今年總統蔡英文、副總統賴清德出訪時，都做一系列行動，來展現期的意圖，「基本上可以了解中共是我們目前面臨最重要的國家安全威脅」。

孫立方表示，所以中共不管是用偷襲，或是其它文攻武嚇方式，國軍對於中共所有的這些可能採取的行動，都做了非常縝密的分析跟觀察，對於情報掌握，都透過各種手段來做非常綿密掌握，至於如何應對，也都包含在整體突發狀況處置的規定裡面。

最後，孫立芳表示，經過國軍近年整體執行狀況，也依照這些現有戰備規定，來應對敵情威脅，是以料敵從寬態度，看待中共可能行動，對其可能行動方案 都有所掌握，也能適切應處。

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