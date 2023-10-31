高雄首場助選獻給李昆澤 蘇貞昌：別選不顧台灣、消息通中國的

前行政院長蘇貞昌（右）高雄首次站台助選獻給立委李昆澤（左）。（記者許麗娟攝）

2023/10/31 18:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕前行政院長蘇貞昌今天（31日）下午到高雄為第5選區尋求連任的立委李昆澤站台，蘇貞昌暗諷中國是隔壁的流氓，想要搶走我們栽培到「水水水」的女兒台灣，如果選錯了，台灣就淒慘了！

蘇貞昌到三民區明聖宮和立委李昆澤一同參香祈福，在廟前開講擔任行政院長護國4年所面對的挑戰和心路歷程，他說，自己77歲了，為了表現誠意，願意自行買票搭高鐵從台北下來高雄助選，就是為了守護台灣。

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蘇貞昌說，自己的從政之路從屏東台灣尾做到台灣頭，在行政院裡，哪個立委做得好他最知道，李昆澤和他一樣出身貧窮，做4屆立委都選擇待在交通委員會，就是因為過去高雄的交通運輸遠遠落後於台北，所以李昆澤為高雄爭取鐵路地下化，以及地下化後的綠園道、陸橋拆除、捷運黃線、國道7號等重要交通建設的經費，到他今年1月下任前，都還撥了最後一座九如橋拆除4億多元的經費。

蘇貞昌細數自己過去護台灣的政績，也強調要選對人，不要選不顧台灣、消息通中國的，有些立委說當選要將國防預算全刪掉，非常淒慘！他說，台灣這麼好，要自己顧好，就像一個女兒「水水水」養到大，隔壁的流氓每天在外邊「賴賴趖（遊蕩）」盯著，不注意一點就會被抓走，而女兒說想買防狼噴霧器，流氓要欺負女兒時少說也要噴一下，卻被人家說不行，這樣是「挑釁中國」，如果不自己顧好，到時「被強（姦）也叫不出來」。

對於這次選舉，蘇貞昌說，這次不只要顧好李昆澤，也要國會過半，總統也要選對人，因為國民黨說要刪掉國防預算，說要和平不要戰爭，但又不是台灣要打，是對方要來打台灣，如果一艘船開錯方向，開往別人的港口去，台灣就淒慘了。

蘇貞昌也提到，他做過阿扁總統及小英總統不同時期的行政院長，阿扁時代朝小野大很難做事，但蔡英文當選時，國會過半才能做事。他強調，民進黨沒有100分，但也還在進步，而且是台灣本土所組的黨，不是混到中國的，因此一定要一起守護民進黨、守護台灣。

前行政院長蘇貞昌（中）到高雄市三民區明聖宮陪立委李昆澤（左）一同參香祈福。（記者許麗娟攝）

77歲的蘇貞昌助講就像自己的主場一樣活靈活現。（記者許麗娟攝）

蘇貞昌為立委李昆澤站台，也受到三民區鄉親的熱情歡迎。（記者許麗娟攝）

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