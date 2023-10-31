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周春米施政總報告 爭取台積電到屏東受重視

縣長周春米在屏東縣議會進行施政總報告。（記者葉永騫攝）

縣長周春米在屏東縣議會進行施政總報告。（記者葉永騫攝）

2023/10/31 20:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長周春米今天在屏東縣議會第二次定期會進行施政總報告，爭取台積電到屏東最受到重視，周春米強調，屏東縣不缺水電、土地充足有最好條件爭取台積電來屏東設廠，縣議員黃明賢、陳揚、梁育慈則要求縣府做好計畫，加快交通建設，準備好才能爭取企業認同。

周春米表示，屏東的建設正大幅展開，屏東縣去年農漁畜產值達726億元，成功將在地好物行銷至日本、馬來西亞與新加坡等地，未來將持續加強與國際市場的聯繫，為屏東農產品的推廣與市場努力，而枋寮鄉設置「屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠」，農業部已核定，啟用後可大幅提高國際市場競爭力，帶領縣內漁業邁向新的里程碑，創造最高產業價值。

在製造業方面，屏東科技產業園區擴區、熱帶農業特色產業園區、屏東科學園區正全力招商中，串起南台灣科技產業廊帶，交通建設方面，屏北快速道路第一工程已發包；高鐵延伸屏東以及屏東二快已進入二階環評；高鐵延伸屏東、屏南快速公路可行性研究報告已報交通部審查；恆春觀光鐵道已另案重啟可行性研究。

周春米強調，台積電設廠很多縣市都在爭取，縣府已透過中央表達爭取到屏東設廠，並且將全力配合，屏東水、電、土地地都不缺，能夠提供最好的設廠環境。

縣議員黃明賢、陳揚、梁育慈認為，縣長一再保證屏東縣不缺水、電、土地，但相關的企畫書應該做好，主動出擊爭取台積電的認同來設廠，而屏東的交通問題也要盡快解決，才能獲得企業的認同到屏東來設廠。

屏東縣議會定期大會，縣長周春米進行施政總報告。（記者葉永騫攝）

屏東縣議會定期大會，縣長周春米進行施政總報告。（記者葉永騫攝）

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