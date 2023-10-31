銅鑼化製廠撤案誰說了算？ 邱鎮軍、曾玟學再度隔空交鋒

苗栗縣政府爭取農業部補助，規劃在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心（死廢豬禽化製廠），引發地方反彈，今（31）日組自救會抗爭。（記者彭健禮攝）

2023/10/31 18:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取農業部補助，規劃在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心（死廢豬禽化製廠），引發地方反彈，今（31）日組自救會抗爭。此案也成立委選舉攻防議題，國民黨苗栗第二選區立委參選人邱鎮軍認為，化製廠是農業部既定要推動的政策，農業部就應該來跟苗栗地方鄉親溝通，而不是甩鍋給地方；同選區無黨籍立委參選人曾玟學則指出，此案是縣府主動向農業部爭取，只要縣府主動撤案問題就結束了，並要求邱表明立場並簽署連署書。

邱鎮軍表示，稍有地方行政經驗的人都很清楚，這個是農業部全額補助的經費，如果農業部沒有編列這個科目預算，地方政府要怎麼爭取？既然化製廠是農業部既定要推動的政策，農業部就應該來跟苗栗地方鄉親溝通，而不是躲在事件後面，卻讓一些沒有行政經驗的民意代表藉機作秀，裹挾著鄉親走上街頭抗議。

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邱鎮軍也提出質疑，民進黨中央農業部是不是在繼巴西進口蛋事件之後，又想把這種問題甩鍋地方？民進黨在立法院擁有最多席次，完全掌控立法院運作，護航通過了農業部編列的預算，當然也包括了這次推動設置化製廠政策的預算。

「解鈴還須繫鈴人！」邱鎮軍認為，化製廠蓋不蓋？只要農業部一句話就可以徹底解決，呼籲對手不要選舉一到，就百般操弄成一樁陳抗事件，讓鄉親奔波傷神。

曾玟學則表示，針對反對化製廠興建案，目前已有超過4千份連署書，不只是銅鑼的鄉親，連苗栗市、公館都加入連署，環境的事情應該是不分黨派，站在鄉親地方的角度來支持。包括他跟無黨籍立委陳超明、民進黨立委參選人康世明，都已簽署連署書，呼籲邱鎮軍能跟鄉親說清楚是否反對設置案。

曾玟學指出，此案縣府作為主辦單位，多次主動跟農業部爭取，因此才會有前期規畫費補助。立委沈發惠今天在立院總質詢時，也協助釐清事實，此案是縣府主動爭取，農業部並說明回覆，提出補助化製廠有兩個條件：一是要提不一樣的計畫、二是要獲得在地鄉親的支持。

曾玟學表示，農業部於說明回覆也表示若縣府無法取得地方共識，農業部不會給予補助，而農業部尚未收到縣府的事業興辦計畫，也在等縣政府下一步，只要縣政府主動撤案問題就結束了。

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