媒體稱諾魯政局情報失靈 外交部：不實訊息傷邦誼

關於有媒體稱外交部對諾魯政局的情報失靈，外交部發出新聞稿澄清。（資料照）

2023/10/31 16:08

〔記者楊堯茹／台北報導〕媒體報導「諾魯總統突下台，外交部遭疑情報失靈」，外交部今發出新聞稿鄭重澄清，並指出該報導立場偏頗，該文所述各節均未經查證且非事實。外交部呼籲有心人士及特定媒體勿一再以政治語言抹煞外交部及駐外人員對鞏固邦交的努力，並傷害台諾友好邦誼。

外交部表示，中國時報31日報導「諾魯總統突下台，外交部遭疑情報失靈」事，外交部對於該報導立場偏頗，謬稱中華民國（台灣）與諾魯共和國邦誼添變數，並指稱外交部「情報失靈」等不實內容鄭重澄清，該文所述各節均未經查證且非事實。

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外交部呼籲有心人士及特定媒體應保持客觀立場，勿一再以政治語言抹煞外交部及駐外人員對鞏固邦交的努力，並傷害台諾友好邦誼。 外交部重申，我國太平洋邦交國諾魯共和國國會25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於30日選出新任總統亞定（David Adeang），外交部與駐諾魯共和國大使館對諾魯政情發展及國會議事情形均全程密切掌握，而新任亞定總統也為我國長期友人，堅定支持兩國邦誼，亞定總統當選後，我國駐諾魯林大使也立即代表政府恭賀致意，雙方溝通管道順暢。

外交部也表示，中華民國（台灣）與諾魯共和國均是崇尚民主、自由、法治及人權的國家。諾魯國會依據憲法規定推舉新任總統，相關過程均屬諾魯國家內政，我國尊重及予以祝福，符合國際外交原則。此外，我國對各國元首、政要及重要人士來訪均誠摯歡迎，諾魯時任總統昆洛斯任內致力鞏固雙邊關係，外交部誠摯歡迎他在今年10月上旬率團來訪。 至於該報導提及淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正所稱「當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況」，外交部強調，這是「完全為子虛烏有的不實指控」。

外交部說明，以太平洋地區為例，我國太平洋4個友邦元首均於去年來台國是訪問，4個友邦外長也於今年先後訪台，雙方高層往來頻繁、情誼緊密，絕無黃介正教授所說「疏忽」、「失靈」等情形。黃介正教授在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身份。 外交部再次呼籲特定媒體進行相關報導與評論前，應秉持良好媒體素養，並妥為事實查證，以免淪為不實訊息傳遞者，貽笑國際。

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