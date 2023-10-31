又提 18歲公民權！陳俊宇 ：藍白合各懷鬼胎騙選票

又提 18歲公民權！陳俊宇（左3）抨擊「藍白合」各懷鬼胎，根本是在騙選票。（記者游明金攝）

2023/10/31 14:42

〔記者游明金／宜蘭報導〕民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫，在「藍白合」的政黨協商提出4點共識後，柯文哲、侯友宜今天也在宜蘭頭城接天宮慶典「藍白合」同台；民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇抨擊「藍白合」是各懷鬼胎，各有企圖，在共識中又提 18歲公民權，根就是為了騙選票。

陳俊宇今天在縣議會黨團，在縣議員吳宏謀、陳文昌、謝燦輝等人陪同，質疑「藍白合」就是要騙選票。陳俊宇說，藍白候選人公開放話、喬正副總統人選，卻忽略攸關國家未來重要發展的總統大選，應該提出對國民負責任的政見，藍白各懷鬼胎、只圖私心，根本是台灣最大的詐騙集團。

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陳俊宇表示，檯面上的總統參選人，只有賴清德是穩健提出國家政策綱領，距離大選只剩70多天，其他候選人還在「喬」，到現在還把選舉重心放在放話、喬人選，不管是藍白合或白藍合，選民能放心將國家交給這樣的參選人嗎?

柯文哲、朱立倫的政黨協商4點共識，其中提到「18歲公民權配合未來修憲」；陳俊宇批評，2021公投，國民黨地方組織幹部要求支持者拒領公投票，現在又把它放在共同聲明，明顯玩兩面手法，只是為了騙選票，為了政黨利益，把國家重要政策玩弄股掌，藍白合根本就是詐騙集團！

賴清德、陳俊宇聯合競選總部青年部長陳定霖說，公民權下修18歲，對青年投身公共事務是很重要里程碑，原本預期在朝野都認同下，公投會相當順利，但國民黨地方組織，私下要支持者不領公投票或不投票，最終無法通過，而現在總統立委選舉到了，藍白又搬出18歲公民權，希望獲得年輕人支持，「騙票集團又出現了」。

陳定霖指出，藍白集團看起來就是大、小國民黨，有沒有經過包裝而已，迫於爭取青年支持才提出修憲議題，呼籲年輕朋友針對政黨、候選人理念及政策面審慎檢視，包含國防預算、兩岸立場、性別平權、青年政策、修憲議題有沒有真心支持，都要好好探討，要看清騙票集團面貌。

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