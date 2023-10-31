控萬美玲利用兒童劇團蒐集個資 范綱祥籲校園還給學生

桃園市立委參選人范綱祥今日與市議員李光達、余信憲及黃家齊召開記者會，控訴國民黨立委萬美玲利用劇團表演介入校園，桃園市教育局也遊走「行政不中立」的灰色地帶。（記者闕敬倫攝）

2023/10/31 16:13

首次上稿15:20

更新時間16:13（新增桃市教育局回應）

〔記者闕敬倫／桃園報導〕民進黨桃園市第四選區立法委員參選人范綱祥近日接獲家長爆料，指兒童劇團回條要求填寫家長聯絡電話，今（31）日與桃園市議員李光達、余信憲及黃家齊召開記者會，控訴國民黨立法委員萬美玲介入校園，疑藉劇團之名行搜集個資之實，質疑桃園市政府教育局也遊走「行政不中立」的灰色地帶，呼籲將校園還給學生。

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桃市教育局︰回條未涉個資搜集、外流

對此，桃園市教育局回應，回條未涉個資搜集、外流，將要求各校落實中立。

范綱祥指出，萬美玲委員接二連三爆出利用劇團替自己拉抬選舉氣勢的事情，教育界不應該是一個立委為所欲為的場域，明眼人都能夠看出來這不是公益活動，就是一場形象塑造的選舉活動，用「統計人數」的藉口去索取電話，試問一個開放性、公益性的活動，索要電話的必要性在哪裡？

范綱祥質疑，桃園市教育局對於「行政中立」與否的準則模糊，告誡公家機關在選舉期間，必須謹守公務人員「行政中立」的立場，教育是一個神聖崇高的地方，所有教職人員必須有更崇高的道德標準，面對任何不法的行政請求，要可以說「no」。

李光達說，桃園區現任的立委從以前到現在長期綁架教育，萬美玲在競選廣告敢打出「所謂教育文化雙料」，就應該為教育樹立一個典範，這次教育局工作報告，他希望能夠點醒教育局長，但是局長答覆顯見是在長期的一個威脅之下，向「教育女皇」來妥協。

余信憲表示，基層老師哪敢拒絕學校的命令？基層教師根本就是身處威權的體制下，教育局有非常大的過失，表達嚴重的抗議，希望教育局不要讓政治介入校園，然後不要利用位居高位來威脅基層的老師，讓他們做不願意做，也不是他們應該做的事情。

黃家齊說，張善政市長在議會口口聲聲說要保持「行政中立」，實際上就是縱容教育局，有家長反應，有學校說孩子來參加活動就可以記嘉獎，或是可以兌換成校園幣，這樣子的行為包含在回條上面要留家長個資，這些行為其實都是用政治力進入校園，而且違反「行政中立」。

范綱祥強調，校園應該是一個中立的場所，但是政治往往與利益相關，容易引起衝突，校園裡的學生還未完全成熟，無法正確地判斷和處理這些情況，反而可能會被利用或受到傷害，這樣不僅對學生不公，也違反了教育的初衷。

桃園第四選區立委參選人范綱祥指出，民意代表回饋選區，邀請劇團進入校園演出是好事，但是萬美玲委員卻接二連三爆出利用劇團替自己拉抬選舉氣勢的事情。（范綱祥服務處提供）

桃園第四選區立委參選人范綱祥質疑，桃園市教育局對於「行政中立」與否的準則模糊，他告誡公家機關在選舉期間，必須謹守公務人員「行政中立」的立場。（記者闕敬倫翻攝）

桃園第四選區立委參選人范綱祥表示，從被爆料的傳單中可以發現要求填寫家長聯絡電話，質疑是藉兒童劇團之名行搜集個資之實，呼籲將校園還給學生。（范綱祥服務處提供）

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