控萬美玲利用兒童劇團蒐集個資 范綱祥籲校園還給學生
首次上稿15:20
更新時間16:13（新增桃市教育局回應）
〔記者闕敬倫／桃園報導〕民進黨桃園市第四選區立法委員參選人范綱祥近日接獲家長爆料，指兒童劇團回條要求填寫家長聯絡電話，今（31）日與桃園市議員李光達、余信憲及黃家齊召開記者會，控訴國民黨立法委員萬美玲介入校園，疑藉劇團之名行搜集個資之實，質疑桃園市政府教育局也遊走「行政不中立」的灰色地帶，呼籲將校園還給學生。
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桃市教育局︰回條未涉個資搜集、外流
對此，桃園市教育局回應，回條未涉個資搜集、外流，將要求各校落實中立。
范綱祥指出，萬美玲委員接二連三爆出利用劇團替自己拉抬選舉氣勢的事情，教育界不應該是一個立委為所欲為的場域，明眼人都能夠看出來這不是公益活動，就是一場形象塑造的選舉活動，用「統計人數」的藉口去索取電話，試問一個開放性、公益性的活動，索要電話的必要性在哪裡？
范綱祥質疑，桃園市教育局對於「行政中立」與否的準則模糊，告誡公家機關在選舉期間，必須謹守公務人員「行政中立」的立場，教育是一個神聖崇高的地方，所有教職人員必須有更崇高的道德標準，面對任何不法的行政請求，要可以說「no」。
李光達說，桃園區現任的立委從以前到現在長期綁架教育，萬美玲在競選廣告敢打出「所謂教育文化雙料」，就應該為教育樹立一個典範，這次教育局工作報告，他希望能夠點醒教育局長，但是局長答覆顯見是在長期的一個威脅之下，向「教育女皇」來妥協。
余信憲表示，基層老師哪敢拒絕學校的命令？基層教師根本就是身處威權的體制下，教育局有非常大的過失，表達嚴重的抗議，希望教育局不要讓政治介入校園，然後不要利用位居高位來威脅基層的老師，讓他們做不願意做，也不是他們應該做的事情。
黃家齊說，張善政市長在議會口口聲聲說要保持「行政中立」，實際上就是縱容教育局，有家長反應，有學校說孩子來參加活動就可以記嘉獎，或是可以兌換成校園幣，這樣子的行為包含在回條上面要留家長個資，這些行為其實都是用政治力進入校園，而且違反「行政中立」。
范綱祥強調，校園應該是一個中立的場所，但是政治往往與利益相關，容易引起衝突，校園裡的學生還未完全成熟，無法正確地判斷和處理這些情況，反而可能會被利用或受到傷害，這樣不僅對學生不公，也違反了教育的初衷。