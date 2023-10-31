打兩岸戰爭牌 侯友宜赴宜蘭開講指飛彈打來就會打到本土

國民黨總統參選人侯友宜到宜蘭市農會開講時，大打兩岸戰爭牌。（記者江志雄攝）

2023/10/31 13:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天到宜蘭市農會開講，以兩岸關係當主題大打戰爭牌，他指台灣很小，飛彈打過來就會打到本土，「我們老了，小孩該怎麼辦」？小孩是我們一生的寄託，下一代好壞決定在2024。

這場活動安排侯友宜與國民黨立委參選人黃琤婷合體亮相，宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等宜縣藍營大咖到場助陣。侯辦發出的採訪通知是「侯友宜與宜蘭在地農民有約」，僅由侯友宜等人輪番談話，沒有開放現場農民發言提問。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，去年中國戰機擾台比前年多8成，台灣戰機升空若不慎擦槍走火便會開戰，他舉以色列與哈瑪斯戰爭為例，已造成數千人死亡，好幾萬人受傷，台灣面積很小，哪有第一線第二線之分，現在如果開戰，飛彈打過來就打到本土。

侯友宜又指出，兩岸是全世界公認的危險區域，美國總統拜登最近核定3個國家軍事援助，第一烏克蘭，第二以色列，第三台灣，連美國都知道兩岸情勢緊張，但許多國人沒有憂患意識，肇因於政府不說，2024應選出能與對岸對話的人，他30年前參與兩岸合作打擊犯罪，依照遊戲規則行事，一切都辦得很妥適。

之後，侯友宜話鋒一轉，此行到頭城外澳接天宮拜帝爺公（玄天上帝），問大家帝爺公、媽祖哪裡來的？在場支持者回答「大陸來的」，他強調，兩岸文化、宗教一致，難道不能談嗎？大陸人嫁到台灣6年才能拿到身分證，其他外籍配偶只要4年，顯見民進黨心存歧視，讓人感到不是滋味。

侯友宜（前排中）出席在宜蘭市農會舉辦的基層座談會，現場未開放支持者提問發言。（記者江志雄攝）

活動會場支持者搖旗吶喊高喊凍蒜。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法