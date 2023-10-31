葉元之提賴清德違建4問 新北財政局：查無該案房屋稅籍資料

副總統賴清德位於新北市萬里區的老家被檢舉土地違規使用。（資料照）

2023/10/31 13:57

〔記者黃子暘／新北報導〕針對副總統賴清德在新北市萬里區老家違建爭議，國民黨籍議員葉元之今（31）日質詢市府，提出4個問題，包含質疑賴清德老家沒有繳稅等。財政局長陳榮貴說，稅捐稽徵處沒有該案房屋稅籍資料；代理市長劉和然表示，該建物是既存違建，市府已拍照列管，目前非優先拆除目標，針對房屋稅務繳納部分，市府會盡快發文給房屋所有權人（賴清德兒子）請他提出證明。

葉元之說，賴清德違建有4個問題：其一，它在2003年增建未申請建照，是否為2009年前既存違建？其二，礦業用地不可當住宅用地，是否違反分區用地規定？其三，賴家2004年才取得土地蓋住宅，賴清德的工寮說法是否擺明說謊？其四，賴清德主張有繳稅，是否屬實？

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劉和然、工務局長祝惠美說，該建物目前市府已拍照列管，目前非優先拆除目標。葉元之表示，它本質上仍是違建。

地政局長汪禮國表示，市府已二次行文詢問經濟部地質調查及礦業管理中心，詢問該建物現況是否作為礦工宿舍、倉庫使用，礦業中心雖均有回文，但未針對這個問題回應，市府有發文給內政部國土署，國土署10月25日已經行文礦業中心要求針對市府提問答覆。

陳榮貴指出，稅捐稽徵處查不到該案房屋所有人設立房屋稅籍資料，房屋所有權人依法有義務要主動向主管機關申報，否則依照財政部逃漏稅定義，無論納稅義務人有意或無意少繳或未繳稅，或新建、增建、改建而未依法申報房屋稅部分，都是逃漏稅行為；此外，內部結構會影響房屋稅核定稅額，市府無法進入該建物內確認。

劉和然、汪禮國補充，該建物所有權人是賴清德的兒子，目前人在國外，委請律師處理相關事務，包含稅務部分在內，市府會盡快發文請對方說明並提出稅務證明。

葉元之說，工寮是臨時性建物，賴清德老家卻是長大又長寬，在2004年取得土地蓋住宅，根本是是故意，「工寮說」就是擺明說謊，財政局長的說法也是證實賴清德有繳稅是謊言，他要求市府硬起來處理，要照三餐發最速件給礦業中心要求回答，也不要怕被打成「政治追殺」，更因為賴辦發言人是議員就容忍「雙標黨」。

汪禮國回應，市府不怕，只是行政處分需嚴謹，希望資料齊全再處理。

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