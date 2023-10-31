柯文哲啟動環台宣講「與哲同行三部曲」計畫 11月底前從宜蘭出發

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲積極備戰2024總統大選，正式宣示啟動「壯遊台灣 眾望所歸」環台計畫。圖為環台小巴。（記者塗建榮攝）

2023/10/31 13:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲積極備戰2024總統大選，今（31）日正式宣示啟動「壯遊台灣 眾望所歸」環台計畫，規劃在11月底前從宜蘭出發、環台一圈，參訪各產業、傾聽鄉鎮心聲，並進行街頭宣講。

柯文哲今日召開「與哲同行三部曲」記者會，第一部曲為「壯遊台灣 眾望所歸」，將從宜蘭出發環島宣講，第二部曲是「咖啡車 眾咖齊聚」，環島期間會有兩輛行動胖卡「相信號」與「美好號」，邀請民眾喝咖啡，一起為民發聲，最後是「全民監票 眾所矚目」，公開徵求1萬7千多名監票員。

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柯文哲致詞時說，他於今年5月20日宣佈參選時，提出「共融社會、國家治理」、「聯合政府、團結台灣」、「台灣自主，兩岸和平」等主張，希望藉由這場大選改變台灣的政治文化，促進社會和諧、政黨和解、兩岸和平。

柯文哲表示，高達60%的人民期待政黨輪替，因為人民早已厭倦民進黨將政黨利益凌駕國家利益，且在副總統賴清德擔任行政院長時，台灣就有「缺水」、「缺電」、「缺地」、「缺工」、「缺人才」等五缺危機，疫情期間缺口罩、缺快篩、缺疫苗，現在甚至更有缺雞蛋、缺豬肉等民生問題，勞保快破產，健保要失控，顯示權力使人腐化，現在的民進黨已經不是大家30年前認識的民進黨，「當年民進黨從黨外走進來，多麼地有理想，我們曾經支持它，現在看到它這個樣子，我們目瞪口呆」。

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲積極備戰2024總統大選，正式宣示啟動「壯遊台灣 眾望所歸」環台計畫。圖為行動咖啡車。（記者塗建榮攝）

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