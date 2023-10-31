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首頁　>　政治

藍白合政黨協商選在市長官邸藝文沙龍惹議

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席柯文哲（左）30日在台北市長官邸藝文沙龍進行政黨協商。（資料照。民眾黨提供）

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席柯文哲（左）30日在台北市長官邸藝文沙龍進行政黨協商。（資料照。民眾黨提供）

2023/10/31 12:41

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲30日在台北市長官邸藝文沙龍進行政黨協商，卻被律師黃帝穎發現，場地租借注意事項，明定「提供文化、藝術、學術等性質之活動為主」。他質疑兩黨可能主張「純學術」目的，否則如何租借場地？對此，文化局回應，「市長官邸藝文沙龍」由委外單位自行審核租借。負責營運的瑞興銀行文化基金會則表示，合法活動官邸皆歡迎租借使用，注意事項是指對於文化、藝術、學術等活動官邸「更加歡迎」。

據了解，藍白協商是由朱立倫擔任董事長的國民黨智庫「財團法人國家政策研究基金會」向市長官邸藝文沙龍提出申請。

對有律師、網友質疑市長官邸藝文沙龍作為政黨協商場地，恐不符合租借注意事項。文化局表示，「市長官邸藝文沙龍」依照「促進民間參與公共建設法」委託「財團法人瑞興銀行文化基金會」營運之館所，依據場地租借流程開放申請租借場地，並由委外單位自行審核。過往亦有其他政黨向市長官邸藝文沙龍申請活動場地。

瑞興銀行文化基金會指出，市長官邸藝文沙龍場地租借注意事項第一點，「本館場地提供作文化、藝術、學術等性質之活動為主。每場活動於繳交場地申請確認表後，須經審查以確定活動性質符合規範。身心障礙慈善團體承租並以公益活動為主要目的者，請附上相關簡介，經館方核可後場地費以表定價格八折優惠。」

瑞興銀行文化基金會解釋，不論各式記者會、新品發表會、慈善公益活動、私人聚會、婚禮等活動，由租借方提出場地申請後，市長官邸經審查確定內容合法、無妨害風俗疑慮，且活動不打擾附近居民、佈置不破壞建物空間等，官邸皆歡迎租借使用對於文化、藝術、學術等活動官邸「更加歡迎」。

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