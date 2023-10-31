王定宇談徐春鶯爭議：立委參選都要放棄雙重國籍

民眾黨不分區立委名單傳納入中國籍配偶徐春鶯，外界質疑徐曾任中共幹部，引發國安疑慮。對此，民進黨立委王定宇（左）批評民眾黨主席柯文哲（右）：「你到底是為台灣人民負責，還是要對中國主子負責？」（本報合成照）

2023/10/31 00:25

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨不分區立委名單傳納入中國籍配偶徐春鶯，外界質疑徐曾任中共幹部，引發國安疑慮。對此，民進黨立委王定宇批評民眾黨主席柯文哲：「你到底是為台灣人民負責，還是要對中國主子負責？」所有立委參選都要放棄雙重國籍，若民眾黨無法自律，罔顧對台灣的社會責任，朝野應討論怎麼用法律去約束它。

鑑於台灣與中國的特殊關係，我國現行法律規定，中籍人士取得台灣身分證，僅須註銷對岸「戶籍」，不必放棄「國籍」。對此，王定宇表示，我們不是反對中籍配偶，而是徐春鶯和中共的政治活動非常密切，如果政黨沒有自律能力，罔顧對台灣的社會責任，「我極度建議國家應把這個洞補起來。」

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王定宇指出，在國家層次部分，所有立委選舉都要簽切結書，證明「我沒有雙重國籍」，但因為台灣和中國的特殊關係，我們雖不承認中華人民共和國的國籍，但不代表它不存在，所以徐春鶯確有中國國籍，只是戶籍註銷。

他說，在這樣的狀態下，立委在就職宣誓時，誓詞寫著「恪遵憲法，效忠國家，代表人民…。」徐春鶯效忠的是中華民國還是中華人民共和國？這產生謬誤；代表的是台灣人民還是中華人民共和國的人民？所以具備中華人民共和國國籍身份的人來擔任台灣國會議員，光在立委就職宣誓就會被質疑。

王定宇強調，所有立委要參選，溫玉霞要放棄南非國籍、吳崢要放棄美國國籍，連賴佩霞要選副總統也要放棄美國國籍，那為何獨獨對台灣威脅最大的中華人民共和國的國籍不用放棄？「這很明顯是一個漏洞，一個Bug。」應把中華人民共和國納入不得擁有雙重國籍的範圍，「這個立法我認為應該趕快處理。」

民進黨立委黃世杰表示，台灣現在也不會有人認為，有中華民國國籍和中華人民共和國國籍是一樣的；台灣主權、國籍和對岸是不能混淆的，這件事應該沒有爭議；「若比照其他國家，我們確實要想辦法來補這個問題。」但他也認為，必須討論凝聚社會共識，這個問題相當複雜，並非單一面向或政治口水。

他舉例，光是「放棄戶籍」這件事，之前因為疫情關係，中國對於本國人的監控和打壓很嚴重，有些中籍朋友在台灣，他們被要求回去拿註銷戶籍證明，都很擔心去了回不來，他的人身安全會有問題，因為我們也不能因為這樣，就豁免他辦理這件事的必要性，這問題相當複雜，牽涉到很多實務問題，要好好討論。

民進黨立委莊瑞雄批評，柯文哲嘴巴說維持現狀是絕大多數人的想法，卻選擇和敵國關係這麼密切的人，就是暗示兩岸同屬一中，刻意挑起敏感的統獨神經，挑戰台灣社會的忍受程度。

他認為，現在能做的，只能由中選會後續進一步釐清徐春鶯有無註銷中國戶籍，且並未領取中國護照，「不然你就算去修兩岸人民關係條例、國籍法，在目前憲法未動的框架之下，他只要喪失那邊的戶籍，你還真的拿他沒辦法。」

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