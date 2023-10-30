吳釗燮：台灣有保家衛國決心 籲民主夥伴齊力抗中

外交部長吳釗燮（左）出席澳洲墨爾本拉籌伯大學「變動之亞洲安全秩序：台灣觀點」線上座談會。該校校長John Dewar（右上）主持開幕並為部長引言，亞洲計畫（La Trobe Asia）主任Bec Strating（右下）擔任座談會主持人。（外交部提供）

2023/10/30 22:53

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部長吳釗燮今應邀視訊出席澳洲墨爾本拉籌伯（La Trobe）大學舉辦的「變動之亞洲安全秩序：台灣觀點」實體暨線上座談會，外交部發出新聞稿指出，吳釗燮於會中強調台灣在全球經貿及供應鏈都扮演不可或缺的角色，台海如果發生戰爭，將對全世界造成深遠影響；台灣社會有保家衛國的決心，呼籲民主夥伴加強合作，共同嚇阻威權主義的擴張。

本次座談會由拉籌伯大學校長John Dewar親自出席引言，並由該校「亞洲計畫」（La Trobe Asia）主任BEC Strating擔任主持人。

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外交部指出，吳釗燮致詞時強調，澳洲為台灣在印太區域理念相近的重要夥伴，雙方持續深化經貿投資、能源礦產、生物科技及文化教育等領域的合作關係，並感謝澳洲政府高層持續以聯合聲明重申其支持台海的和平穩定、反對片面改變現狀、鼓勵以和平方式解決兩岸議題的立場。

吳也肯定澳洲積極參與「四方安全對話」（QUAD）、「印太經濟架構」（IPEF）以及「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）等區域機制，並據「國防戰略檢討」（DSR）進行國防改革，展現維護印太區域和平及穩定的承諾，並應處中國對區域安全的挑戰。我國也推動國防改革持續強化自我防衛能力，期盼與澳洲及其他理念相近的合作夥伴擴大合作，共同維護自由、開放、包容及具有韌性的印太區域。

現場觀眾問及烏俄戰爭對台灣的啟示，吳表示，人民保家衛國的決心、發展不對稱戰力及國際社會的堅定支持為烏俄戰爭對台灣最重要的啟示，前兩者為我國所能掌握且已積極準備的要素，當前最需要包括美國、日本、澳洲、加拿大及歐洲各國等民主夥伴強化對台灣的支持，共同因應中國在印太及全球持續擴張威權主義的野心及威脅，他的回覆獲得熱烈掌聲。

外交部也表示，吳在座談會詳細回覆主持人Bec Strating就台灣民主發展、兩岸互動基礎、台海發生衝突的可能性、中國「灰色地帶」戰術、台澳雙邊關係前景，以及台灣在全球供應鏈扮演的關鍵角色等議題的提問。

澳洲墨爾本拉籌伯大學為澳洲研究亞洲的指標性大學，「亞洲計畫」則致力整合教學、研究及對外關係等資源以提升澳洲各界對亞洲各項議題的關注。

外交部長吳釗燮與座談會主持人對談。（外交部提供）

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