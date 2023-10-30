潘孟安：賴清德當選赴立院國情報告沒問題 備詢與否尊重朝野協商

潘孟安表示，賴清德如果當選總統，到立法院國情咨文報告沒問題，至於備詢與否、形式，則尊重立法院朝野協商。圖為賴清德28日出席全國勞工賴清德後援總會致詞。（資料照）

2023/10/30 19:11

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨、民眾黨主席朱立倫、柯文哲今政黨協商後提出4點「共識」，並主張總統赴立法院國情報告，並合作達成立委席次最大化等。民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安表示，賴清德如果當選總統，到立法院國情咨文報告沒問題，至於備詢與否、形式，則尊重立法院朝野協商。

對於「藍白合」聲明，潘孟安下午與媒體茶敘表示，他們是合演一場聯姻大戲，發表「沒有共識的共識」，事實上藍白兩黨的家務事，賴陣營不便評論，但這樣歹戲拖棚只為了權力分贓，國人也看膩了，拿權利分配作為政黨合作的基礎，未來將是國家的災難，「藍白聯姻」就是一場政治仙人跳。

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到立院國情報告部分，潘孟安說，賴清德並不排斥，會尊重體制、制度，過去前總統陳水扁、馬英九都曾表明願意到立院國情咨文報告，但在形式上是報告完就離席還是要備詢，朝野總是吵不停。至於備詢與否？他說，依憲法總統的手不能伸進國會，這要看立法院如何議決，總統是受邀的客人，必須尊重國會要採取什麼模式，不能先做假設，但尊重制度、法律是必然的。

潘孟安直言，聯合政府乍聽很好聽，但如果理念、價值不一，就是假分工、真分贓，政黨政治是責任政治，在理念、價值上一致，才能為人民謀取更多福祉。

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