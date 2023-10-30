賴清德新北競總週六成立 蔡英文、蘇貞昌、游錫堃合體站台

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部21日開箱，總統蔡英文（左）曾蒞臨祝賀，本週六也將與蘇貞昌共同站台輔選。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

2023/10/30 18:23

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統選戰倒數70多天，「藍白合」還喬不定，民進黨總統參選人賴清德已啟動陸軍熱戰，接下來一個月各縣市競選總部將陸續成立，本週六（4日）在台南、新北起跑，並邀請曾參選新北市長的蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃合體為賴清德站台，以民進黨上下一致的團結氣勢，力抗權位分贓而無法整合的藍白陣營，全力衝刺達到總統勝選、國會過半目標。

賴清德競選總幹事潘孟安今與媒體茶敘表示，目前到底幾組參選總統還不知道，雖然有各種模擬或戰略擬定，現階段只能照表操課、按既定節奏來走，4月起從信賴之友會、百工百業後援會開始陸續成立，9月起透過「國家希望工程」記者會，提出完整國政願景，未來也會在後援會、總部成立等場合持續發布公共政策跟國家願景。

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潘孟安表示，選戰已進入衝刺階段，賴清德也開始到各地和立委參選人成立聯合競選總部並輔選，11月起賴清德各地總統競總也開跑，本週六由「本命區」台南市打頭陣，下午回到賴的出生地新北市，特別的是，將邀請蔡英文總統首度正式助選，曾參選新北市長的蘇貞昌、游錫堃也將同台造勢，以全黨上下一致的團結氣勢，力抗因權位分贓而無法整合的藍白陣營，別具意義。

潘孟安說，賴陣營自始至終都是戰戰兢兢，每週都有民調作為參考基準，且以手機、市話各半同時納入網路的民調進行，再依此調整陸戰、空戰及公共政策的發布等，目前穩定領先，但仍偶因社會事件有小幅度波動，像藍白合剛發布時，在社會氛圍下民調確實有點「膽戰心驚」，但台灣人民眼睛是雪亮的，拿權力分贓、買空賣空，作為政黨合作的基礎，將是國家的災難。

潘孟安指出，很多人說賴清德躺著選，但把所有參選人行程攤開來看，賴除了副總統職務之外，週末、週間也會安排立委競總或區域造勢，9月起每個週末都滿檔，甚至曾一天超過11個以上的鐵人行程，真的很操，目標就是要全力衝刺，力拚總統勝選與國會過半。

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