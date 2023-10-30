交流性平、人權議題 巴黎副市長：台灣民主先進 日韓應效法

國家人權委員會舉辦「LGBTQI+ 性別無界 國際人權沙龍」，國家人權委員會主委陳菊與法國巴黎法國巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）一同參加。（記者王藝菘攝）

2023/10/30 18:16

〔記者楊堯茹／台北報導〕國家人權委員會舉辦的「LGBTQI+ 性別無界 國際人權沙龍 」今登場，邀請法國巴黎市副市長米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）等多位致力於性平、人權等議題的鬥士進行交流。監察院長兼人權會主委陳菊重申「法律保障性平是重要的一步」，米歇爾則大讚台灣思想開放先進，「日本、韓國等民主國家應效法。」

除了陳菊及米歇爾出席「LGBTQI+ 性別無界 國際人權沙龍」，監察委員田秋堇、法國在台協會主任巴黎思（Franck Paris）、台灣彩虹平權大平台協會執行長鄧筑媛及愛滋病感染者權益促進會秘書長林宜慧等皆出席，針對性別平權推廣、愛滋病防治與歧視反制以及同志老年長照等議題，與法國經驗進行交流。

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陳菊致詞時表示，去年12月應邀拜訪法國有幸與與米歇爾會面，邀請他來台灣參加同志遊行，回台收到米歇爾來信，引用卡繆詩句「在最深的寒冬，我發現內心藏著無法摧毀的夏天」，勉勵在追求人權的路上永不被打敗。她也想起，1996年任台北市社會局長時，性平在社會是禁忌話題，但她當時仍替台灣第一對公開同志婚禮做見證，送上「相愛是人權」的喜幛。

她進一步表示，從2010年高雄市首度舉辦同志大遊行，她以高雄市長身份出席，2015年高雄市率台灣之先，首度推動同性伴侶註記制度，到2019年台灣通過同志婚姻，她見證社會氛圍轉變，如今已是全球34個通過同婚的國家中，排名第27、亞洲之冠，具有引領效果。但陳菊也強調，法律保障是重要的第一步，但無法立即消除社會的歧視與偏見，大家還是要繼續努力。

台灣上週末登場的同志大遊行吸引17萬人參與，米歇爾在致詞時表示，台灣雖然人口不多，但他看到許多異性戀者也現身關注同志議題，「感到非常震驚」，台灣人思想如此開放可謂「希望的代表」。他也強調，同性戀在許多國家仍是違法，甚至在非洲有同性戀者遭火燒，這非常不公平，看到陳菊與同志走在一起，相信其他民主國家，如日本與韓國，都應該向台灣學習。

米歇爾也肯定陳菊的人權鬥士經歷，他說，自己代表的不只是同志議題，而是人權相關的各種議題。30年來公開談論自己是愛滋帶原者、 HIV檢測陽性，企圖藉此打擊對愛滋病的歧視，他說，「要對抗的是病毒，而不是感染病毒的人」，要先移除歧視才能消滅病毒。

法國在台協會主任巴黎思則表示，台灣同志大遊行名為「Taiwan Pride（台灣驕傲）」不僅是字面上的意義，更是台灣民間團體多年來伴隨同志平權、性別平權的努力，這值得其他歐盟國家取經。

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