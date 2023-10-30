因飛虎將軍結緣 日本那珂市長與黃偉哲相約明年締盟

日本那珂市市長先崎光（左三）今天率領訪團拜會台南市長黃偉哲（右三），討論雙方交流及締盟細節。（南市府提供）

2023/10/30 18:35

〔記者蔡文居／台南報導〕日本茨城縣那珂市市長先崎光今天率領訪團一行5人拜會台南市政府，與台南市長黃偉哲討論雙方交流及締盟細節，兩市可望在2024年「臺南400」時，完成締盟。

黃偉哲表示，台南因為飛虎將軍廟的歷史淵源而與茨城縣那珂市、水戶市等城市結緣，他非常期待未來台南與那珂市締盟後能拓展文化、體育等交流嘉惠兩市市民。明年整年將有一系列臺南400的活動，兩市締盟更是為臺南400加添光彩。

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那珂市長先崎光表示，他之前擔任茨城縣議員時，曾多次到訪台灣，但今天是第一次到訪台南。那珂市與台南市因為飛虎將軍廟結緣，並開展兩市長輩間的球賽等交流，他此行也將參訪烏山頭水庫及山海圳自行車道，期待未來跟台南有自行車相關的交流。

那珂市國際交流協會會長大和田和男表示，他從2016年就努力促進兩市的交流，可惜因為疫情實體交流中斷，非常開心今日能夠再訪台南。

市府表示，那珂市位於日本關東地區茨城縣的中北部，距離東京約100公里。該市為南市安南區飛虎將軍廟主神飛虎將軍─杉浦茂峰之母出生地。先崎光市長曾致函駐日代表謝長廷大使盼與南市締結友誼市，今天親自造訪台南與黃偉哲市長討論雙方交流及締盟細節，展現十足誠意，兩市可望在明年臺南400時完成締盟。

台南市安南區飛虎將軍廟奉祀主神為日本飛官杉浦茂峰。（記者蔡文居攝）

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