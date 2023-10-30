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民眾黨不分區納徐春鶯是好事？ 顏擇雅：對看透柯文哲很重要

民眾黨納中配徐春鶯入不分區立委引發爭議，柯文哲對此反質疑「為何要劃分敵我」。（資料照）

民眾黨納中配徐春鶯入不分區立委引發爭議，柯文哲對此反質疑「為何要劃分敵我」。（資料照）

2023/10/30 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委名單納入統戰背景深厚的中配徐春鶯，引發在台協力者助中方勢力滲透國會疑慮。不過作家顏擇雅卻認為這是「非常好的事」，因為「這對年輕人看透柯文哲是非常重要的」。

顏擇雅今天（30日）在臉書發文表示，她其實覺得民眾黨提名徐春鶯為不分區立委是非常好的事，「首先，我認為徐春鶯身為中華民國國民本來就享有參選立委的權利。二來，徐春鶯雖然沒說過支持一國兩制，卻主張台灣是中國的一部分。這點對於年輕人看透柯文哲是非常重要的。」

她接著說：「許多柯黑都不解，為何那麼多年輕人支持柯？難道年輕人看不出柯很敢講話卻從來不批中共，這點很有問題嗎？沒錯，年輕人，包括天然獨，是看不出柯有什麼問題的。他們只知柯不藍不綠而已。」

顏澤雅指出，柯文哲一路以來雖然痛罵民進黨，但從來沒支持過九二共識，也拒絕為「一個中國」表態，「這當然增加我這種柯黑對他的疑慮：北京不是一直最堅持九二共識與一中嗎？怎會支持一個在這問題上從沒表態過的政治人物？為什麼大家都需要表態柯文哲卻不必？但如果我們因此公開質疑柯文哲跟中共之間有什麼見不得光的deal，我們還會被罵是塔綠班，只會抹紅。」

她繼續說道：「這是為何我樂見徐春鶯擔任民眾黨不分區候選人。我認為柯文哲根本就是故意讓消息曝光，如果綠營現在就開罵，讓徐春鶯知難而退，那是綠營得罪所有陸配及其同情者。柯文哲除了成功向國民黨挖到這板塊的票，還可繼續扮演受害者的角色，哭訴說被1450抹紅。但如果徐春鶯真的在選票上，那就不一樣了，綠營至少可以告訴天然獨，柯雖沒明講，但他是不介意台灣成為中國一部分的，提名徐春鶯就是最好證據。」

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