我發布近距監控共機照喊「惡鄰退散」！ 中國國防部爆氣回嗆

我國國防部公布空軍幻象2000戰機監控中國運8反潛機的照片，撂話「惡鄰退散」，中國國防部發言人吳謙（見圖）爆氣回應。（路透）

2023/08/31 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30）適逢中元節，國防部公布我國空軍近距離監控中國軍機照片，以「中元節鬼門開，惡鄰退散」下標，引發熱議。對此，中國國防部今天氣炸，怒嗆「不要螳臂擋車」。

中國頻繁派出軍機、軍艦擾台，過往我國國防部雖會發布中共機艦在台海動態，監控照片卻不常見，但昨天趁著中元節，國防部應景罕見公布我國空軍幻象2000戰機在上週五（25日）近距離監控中國「運8」反潛機的同框照片，「國防部發言人」PO圖文說，我國對共軍機艦持續嚴密監控，「中元節鬼門開，惡鄰退散！」

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國防部指出，維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全。北京當局應負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。

對此，中國國防部發言人吳謙今天在例行記者會怒斥：「台獨必亡！解放軍組織系列演訓活動都具有合理的兵力配備，針對的是台獨分裂勢力和外部勢力干涉。我們正告民進黨當局不要螳臂當車，否則就是自取滅亡。」

我國國防部公布空軍幻象2000戰機8月25日近距離監控中國運8反潛機的照片（擷取自「國防部發言人」臉書）

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