說好3年自給自足！虎頭山創新園區反虧1.54億元 桃園審計處點名檢討

虎頭山創新園區設置四年，至今虧損超過1.5億元，被桃園市審計處檢討。（記者謝武雄攝）

2023/08/31 19:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕虎頭山創新園區自2019年6月起正式營運，截至去年底，雖有營運收入1065萬元，但根本無法支應園區委託營運費用2275萬元，遑論投入1億4150萬元於各項設備費用，由於虧損達1億5359萬元，遭桃園市審計處檢討，要求積極研謀因應改善措施，才能增加營運收益能力。

審計處於今年3月追查虎頭山創新園區去年年度營運情形，發現營運收入為427萬餘元，但各項營運管理成本（含委外）高達1364萬元，營運淨損937萬餘元，另政府委託廠商辦理智慧車輛及資安物聯網等實證平台建置與營運計畫費用，截至前年底共投入1億3760萬餘元，去年又投入390萬元，顯示營運收入雖有增加，但仍遠遠無法達到損益平衡。

請繼續往下閱讀...

審計處決算報告指出，虎頭山創新園區為桃園市政府配合五加二產業創新計畫，面積4.7公頃，希望以3年時間達到自給自足目的，擺脫政府投資角色，經濟發展局也積極推動物聯網、自動駕駛、資訊安全與智慧製造等新創產業發展，主要係輔導進駐新創團隊獲得補助資金、中小企業融資、課程訓練或數位轉型等計畫，但營運至今超過3年，雖然營運收入增加，但遠不如政府虧損增加的速度。

經濟發展局表示，虎頭山創新園區原本雜草叢生環境髒亂，而大部分經費係用於園區建置，另園區主要目的是輔導新創團隊，帶動桃園產業發展，並非以營利為目的，園區現已輔導新創團隊60餘家，並輔導10幾家新創團隊成功爭取中央或地方政府補助計畫等；另營運管理契約年底到期，明年將重新招標，經發局已與專家學者研議未來走向，目前研議保留5G應用、自駕車等內容，再推智慧製造、數位轉型、淨零排放等計畫，希望轉型為綠色科技產業研發基地。

而園區除測試車道外，其餘空間盡可能開放釋出，供市民休憩使用，也經常舉辦大型活動，包含地景藝術節、觀光工廠嘉年華大型活動等，兼顧創新產業發展及市民休憩需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法