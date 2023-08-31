因台海飛彈危機棄醫從政 賴清德：不要受中國威脅走回頭路

民進黨總統參選人賴清德（中）、中和立委參選人吳崢（右2）等人到中和碧河宮參拜祈福。（記者羅沛德攝）

2023/08/31 18:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德今天與新北市中和區立委參選人吳崢到中和碧河宮參拜祈福，賴清德說，他於1996年因為中國對台射飛彈而棄醫從政，沒想到27年後，他參選總統再度面臨中國恐嚇威脅，如今台灣在民主與經濟更具實力，而且在國際間並非獨自對抗中國威脅，他呼籲大家，不要受中國威脅走回頭路，如果他當選，一定會帶領大家，繼續建設民主和平、創新發展的台灣。

賴清德首站不公開行程到前地方派系游氏宗祠參拜，接著到地方信仰中心碧河宮，中和區立委江永昌、議員張嘉玲、行政院顧問張瑞山、張維倩父女等地方民代齊聚一堂，展現團結氣勢。

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賴清德先感謝現任立委江永昌為國家立法及地方建設的貢獻，江永昌因為家庭因素決定不參選連任，賴清德笑稱，自己先前兩、三次與江永昌碰面，軟硬兼施、「懇求、恐嚇」拜託他參選連任，但是江永昌說要照顧年邁長輩，賴清德只好尊重，找上最優秀的年輕人吳崢代表民進黨參選中和區。

賴清德指出，吳崢出身太陽花學運，10年前為阻擋「兩岸服務貿易協定」通過，翻牆進入立法院抗爭，10年後希望大家用選票支持吳崢，走進立法院為台灣發聲，台灣正面對中國的文攻武嚇，吳崢勇敢再次站到第一線參選，守護台灣不受共產主義影響，要讓台灣世代都能安居樂業。

賴清德到中和碧河宮參香受到熱烈歡迎。（記者羅沛德攝）

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