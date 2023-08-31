侯友宜稱世界最危險地方在台灣 賴清德競辦：為選舉利益恐嚇人民

國民黨總統參選人侯友宜今日稱，世界上最危險的地方就在台灣。（記者許倬勛攝）

2023/08/31 18:45

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（31）日表示，民進黨執政以來，兩岸關係非常緊張，「世界上最危險的地方就在台灣」。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱呼籲，請侯友宜不要為了個人的選舉利益，販賣恐懼，恐嚇台灣人民。

針對侯友宜的說法，陳世凱表示，總統蔡英文所領導的政府，這七年多來始終秉持沉著的態度來面對兩岸關係，不論是過去的遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，或是後續所提出的「四大堅持」，不僅是台灣人民的共識，更獲得世界許多民主國家的支持，賴清德身為團隊的一員，也在四個堅持的基礎上，提出了民主和平四大支柱，受到許多國外媒體的報導和肯定。

請繼續往下閱讀...

陳世凱說，也因為蔡英文政府的穩健，以及努力透過政策改善台灣基礎建設、促進產業轉型，吸引了許多台商回台投資、外商加碼投資台灣，例如侯市長就曾風光宣布，艾司摩爾將於林口工一工業區投資；Google也在新北打造全新辦公園區，擴大投資台灣。

陳世凱質疑，不知道侯友宜是忘記了？還是不清楚新北市的商業投資？如果真如侯所說，這些外商又怎麼會選擇投資台灣。

陳世凱也強調，兩岸的和平穩定，雙方負有共同的責任，而侯市長的發言，不僅是在販賣恐懼，把責任歸於台灣，更是在恐嚇台灣人民，對國際釋放錯誤的訊息，這不該是競選未來國家領導人的態度。

賴清德競辦斥責侯友宜的說法是為選舉利益恐嚇人民。 （資料照）

賴清德競選辦公室發言人陳世凱呼籲，請侯友宜不要為了個人的選舉利益，販賣恐懼，恐嚇台灣人民。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法