台灣年輕人赴中淪「新台流」？ 海基會：尚難斷定有年輕化趨勢

海基會發言人蔡孟君今日表示，台流多半聚集在台商人數較多省分，例如珠江三角洲、長江三角洲一帶。關於是否有「新台流」的問題，從該會協處個案來看，尚難斷定有年輕化趨勢。 （記者陳鈺馥攝）

2023/08/31 17:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國經濟日漸崩壞，台商西進淪為「台流」，海基會協處「滯陸國人」返台案件遽增，截至今年7月累計60案，已達前年度案件數72%，相關經費提前用罄。海基會發言人蔡孟君今日表示，台流多半聚集在台商人數較多省分，例如珠江三角洲、長江三角洲一帶。關於是否有「新台流」的問題，從該會協處個案來看，尚難斷定有年輕化趨勢。

海基會統計，2019年協處「滯陸國人」返台案件44件，2020年有62件，2021年67件，2022年83件，2023年1至7月有60件。其中，急難救助個案之原因五花八門，有的聲稱錢包遺失，有人要借錢返鄉，也有人坦承已經窮困潦倒，沒錢吃飯。

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關於「滯陸國人」成因？蔡孟君談及，隨著中國總體經營環境漸趨嚴峻，在中國經商失敗、謀職不順的國人數量日增。尤其是早年西進者，許多人在風光之餘未妥適維持家庭關係、未盡到照顧義務，以致晚年因年邁、罹病或經濟困頓，家屬不願或無力提供協助而乏人照料，甚至流落街頭，成為非典型就業的「滯陸國人」。

蔡孟君說明，滯陸國人並非都需要或願意接受協助，多半是健康出現問題，生活難以自理，才會向外界求援，或因被通報為社會問題而獲介入協處。近期輿論關心的「新台流」問題，從海基會協處個案來看尚難斷定有年輕化趨勢，案件大宗仍屬年齡較長、患病、生活無法自理的國人。

蔡孟君進一步說，近幾年有許多到中國尋求發展機會的年輕人，有部分創業或就業狀況不順利，但仍選擇留在中國等待其他的機會，沒有年老貧病無法自理生活的情況，這些人就不是需要介入協助的滯陸國人。

關於海基會受理協處「滯陸國人」案件原則，蔡孟君指出，該會接獲通報協處「滯陸國人」案件，並不因對象或肇因而有所區別，依其問題與訴求，只要經研判屬合理、必要，即提供相關協助。案件來源多半由各地台商協會通報，並經過實地訪查確認。

蔡孟君提到，因為有台商協會曾遇「滯陸國人」惡意招搖撞騙，佯稱欠缺路費、需要急難救助或請代購機票返台，得到協助後，卻拿去變現花用，浪費公眾愛心與資源。為求謹慎，台商協會多半會對協助案件詳加審核。

海基會彙整，協處「滯陸國人」案件可分成四大態樣，分別為「急難救助」、「協助返鄉」、「收容安置、返台治療」、「因故身亡協助善後事宜」。值得注意的是，許多國人長期滯留在中國，如果貧病且生活無法自理必須仰賴他人，醫療費用及後續照護都是沉重負擔，就會希望能送回台灣。

蔡孟君說明，協處「滯陸國人」案件數逐年上升，在疫情趨緩後，去年案件數呈現明顯增加，今年截至7月的案件數更已達前年度72%，以致於112年度陸委會補助該會辦理「協處台商人身安全與經貿糾紛」計畫預算幾於上半年提前用罄。

她強調，目前海基會已透過內部預算流用，從其他計畫科目項下流入，暫可滿足本年度協處案件所需，若有必要，也將使用自籌款項支應。

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