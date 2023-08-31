高端終吐遭抹黑怨氣！ 吳欣岱怒批李彥秀：台灣本土生技業殺手

高端技轉WHO，吳欣岱發文列出高端案與翁啟惠案的相似處，批對手李彥秀是台灣本土生技產業的殺手。圖為吳欣岱與翁啟惠（左）合影。（圖翻攝自吳欣岱臉書）

2023/08/31 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）旗下2大聯盟本週宣布取得高端武肺疫苗授權，引發台灣社會關注。對此，台灣基進台北市黨部主委、港湖區立委參選人吳欣岱今天（8/31）表示高端終於一吐怨氣，批當初大力抹黑高端的國民黨台北市議員港湖區立委參選人李彥秀過去針對高端的政治攻擊抹煞太多台灣人才的苦心。

WHO旗下COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）、藥品專利聯盟（MPP）本週宣佈取得高端武肺疫苗授權，並將與高端（6547）合作，協助中低收入國家取得疫苗防疫，成為全球武肺疫苗首例，成功讓台灣的國產疫苗走上國際。

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對此，吳欣岱今天在臉書表示，現在提到高端被抹黑的事，心裡都會有難以言喻的難過，因為類似的事情已經不是第一次發生了，「我必須說，李彥秀就是台灣本土生技產業的殺手。高端對比前中研院院長翁啟惠案有驚人的相似之處，同樣都是『生技相關產業』、『技轉給WHO、中研院等需要的組織單位對抗病毒』、『遭到李彥秀政治操作攻擊、抹黑』。」

吳欣岱指出，2016年國民黨為了打擊蔡英文選情，操作出了『浩鼎案』，讓獲得『沃爾夫化學獎』（Wolf Prize in Chemistry）、「威爾許化學獎」（Welch Award in Chemistry）、論文超過700篇、擁有100項以上專利、無償捐贈17項專利給中研院的翁啟惠被迫辭職離開中研院，結果最後「浩鼎案」無罪。之後哈佛大學退休榮譽教授陳良博透露，原本國際學術界公認2016年的諾貝爾化學獎應該會頒給翁啟惠，但就是因為浩鼎案的關係，翁啟惠無法接見來訪的諾貝爾獎評審團，錯失諾貝爾化學獎。

吳欣岱繼續說道：「當年李彥秀抹黑翁啟惠參與『計畫已久的生技炒股集團』，後來法院還翁啟惠清白，李彥秀沒道歉、沒反省，反而又抓高端出來攻擊，繼續打擊台灣生技產業。過去高端對李彥秀來說是『一塊錢都嫌貴的東西』，現在技轉WHO直接被國際證明、承認其技術以及疫苗的效用，同時也表示台灣的生技具有國際競爭力，也難怪藍營會轉彎說技轉是『低價交出金雞母』。」

最後吳欣岱批：「反正對李彥秀來說，政治利益大於一切，髒水先潑了再說，不在乎究竟這些政治攻擊抹煞多少人才、造成台灣生技產業極大的損失…...這種人，你晚上不會睡得不安心嗎？」

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