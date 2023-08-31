前國防部發言人羅紹和 獲總統頒贈「敬軍模範」

前國防部發言人羅紹和獲頒「敬軍模範」。（圖由羅紹和提供）

2023/08/31 16:07

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部今舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒獎，已退伍7年的前國防部發言人、現任安得烈慈善協會執行長羅紹和也以「敬軍模範」的身份接受蔡總統的頒獎表揚。羅紹和指出，他的餘生以「國防志工」及照顧弱勢族群為之職志，除了支持國軍，對於生活有困難的軍（榮）眷屬，也會持續協助度過難關。

蔡總統今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將等人陪同下，赴國防部「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，頒發國軍楷模、模範團體主官等7類196個獎項，藝人邰智源、前國防部發言人羅紹和獲得敬軍模範。

請繼續往下閱讀...

羅紹和表示，過去3年多來，安得烈慈善協會針對遭逢重大事故、家境清寒的國軍官兵及眷屬，以及65歲以上罹患重大疾病、殘障、生活弱勢的榮民、榮眷及遺孤，分別提供急難救助金、客製化的膳糧食物箱或長青食物箱，依據實際的家況與需求，給予協助，陪伴度過難關，經估算3年來協會所發出的急難救助金及各類食物箱的市值，總計超過1740餘萬元。

羅紹和說，我國擁有一支堅若磐石的軍隊，是這些敬業愛國、英勇無畏的軍人們的努力付出，才賦予了我們安全和穩定的生活環境，國軍官兵需要國人更多的支持和鼓勵，他呼籲國人一起做官兵最堅實的後盾。

羅紹和說，過去多年來，看到許多受助家庭的困難獲得紓解，讓他覺得一切的努力與辛苦是值得的。他強調，他的餘生以「國防志工」及照顧弱勢族群為之職志，除了支持國軍，對於生活有困難的軍（榮）眷屬，也會持續協助度過難關。他同時感謝許多信任、支持安得烈慈善協會的社會大眾，因著他們的愛心，讓協會更有力量做助人救人的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法