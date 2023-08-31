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久等了！ 我國駐米蘭辦事處10月正式開館

我國駐米蘭辦事處預定今年10月正式對外運作。（法新社資料照）

我國駐米蘭辦事處預定今年10月正式對外運作。（法新社資料照）

2023/08/31 14:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部去年12月20日宣布，我國政府將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」，預計今年上半年開館；外交部也在今年4月17日宣布，將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭辦事處」，預計今年夏天開館。對於兩館開設進度，外交部表示，駐米蘭辦事處預定在今年10月正式對外運作；駐蒙特婁辦事處目標在今年底順利掛牌運作。

我國與義大利政治、經貿關係與人員往來近年來逐漸增溫，繼華航直飛羅馬航線後，長榮航空也在去年10月27日開通台北直飛米蘭航線。「駐蒙特婁辦事處」則為我國在加拿大繼渥太華、多倫多和溫哥華之後第4個外館。

依據外交部昨（30）日送達立法院之中華民國113年度預算書，明年度駐外使領單位總數較今年度增加2處，亞洲、非洲、北美洲及歐洲各增1處；拉美及加勒比海地區則減2處。駐外使領單位共計114處。

針對兩外館新設進度，外交部發言人劉永健今（31）日於外交部例行記者會上說明，我國駐米蘭辦事處與駐蒙特婁辦事處籌備工作，都依規劃順利積極進行中。駐米蘭辦事處預定在今年10月正式對外運作；駐蒙特婁之外交部同仁都已抵達，也積極籌備開館工作，目標是在今年底能順利掛牌運作。

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