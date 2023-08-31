小民參政歐巴桑聯盟首戰國會 將推10席區域、3席不分區立委

小民参政歐巴桑聯盟宣布進軍國會，將推出10席區域立委、3席不分區立委參選人。（圖由小民参政歐巴桑聯盟提供）

2023/08/31 13:56

〔記者陳政宇／台北報導〕2024國會政黨版圖面臨洗牌，小民參政歐巴桑聯盟今（31）日召開記者會，以「十位芭比」為議題象徵，對執政黨與在野黨提出3項要求，包括女性內閣比例要增加、性平政策需落實、反歧視法制定與推動，並預告推出10席區域立委、3席不分區立委參選人。

小民參政歐巴桑聯盟在2019年正式登記成為政黨，曾參與過2次議員選舉，雖無人當選，仍分別拿下全台8萬、4萬張選票。從事性別、移工等社會運動多年的小歐盟新任代理黨召林詩涵表示，台灣政治資源多數集中少數人手上，高喊小民參政根本是空談，小黨參與國會決議更是困難重重，除了沒錢、沒聲量、沒人脈，社會文化對女人的要求就是乖乖待在家、照顧老小。

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她坦言，台灣的民主政制度對小黨不利，無法等待大黨與權力者的解救，將首度衝刺國會，成為政治工作者，同時也要求執政與在野大黨應推動三大目標，包括女性内閣比例増加、性平政策需落實、反歧視法制定與推動。

記者會也拋出「十位芭比」構想，以代表不同族群的芭比彰顯立委參選人們身處的族群與特質，並以走秀出場掲示各種性別議題與現實，例如孕婦芭比、工裝芭比、身障芭比、銀髮芭比及生理男芭比等。小歐盟也預告，將會推出相應的政見積極回應，將政策更貼近民眾需求並促成改變。

小歐盟指出，期待民主社會關注性別、支持小民參政，世界不是理想的舒適圏，她們勇敢脱掉高跟鞋，走向真實的世界，為了放心變老、安心育兒、踏實生活、公平參與、捍衛權益，打造公平正義的台灣。

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