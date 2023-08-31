侯友宜拋醫療政策 醫事人員加薪、醫療預算達GDP8％

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日舉行記者會，推出「五箭優先」醫療衛生政策，主張照顧全民健康。（記者黃子暘攝）

2023/08/31 11:53

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（31）日舉行記者會，推出「五箭優先」醫療衛生政策，包含優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗及醫藥採購透明化。侯友宜表示，這五箭旨在解決台灣目前面臨的5個醫病困境，日前他提出取消相關族群巴氏量表政見，獲得廣大基層民眾迴響，未來如果他當選，一定強化醫療投資，讓全民健康、快樂。

侯友宜說，台灣現在面臨嬰兒死亡率創7年新高、國民憂鬱症比例高、2024年護理師人力缺口最高將達2萬4千人、空污致病致癌、7成民眾對疫苗採購有疑慮等5個醫病困境，且自2020年起，台灣人平均壽命開始倒退，從從81.32歲降到79.84歲，台灣有全世界最好健保，國民平均壽命卻輸給日韓、新加坡，他批評這是民進黨沒有照顧、投資人民健康需求所致。

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侯友宜指出，他參選目標清楚，力求人民「平安、健康、快樂」，平安要兩岸和平、治安安定，今天提出的「五箭優先」則是健康、快樂。侯友宜第一箭主張優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP的8%，並成立癌症基金、擴充疫苗基金，確保癌友能用到救命藥，並主張優化發展智慧醫療與照護，縮小城鄉數位落差，改善偏鄉醫療環境。

第二箭，侯友宜主張優先照顧婦幼，透過行政院成立跨部會協調委員會，定期舉行會報，專責兒童健康，並全面檢討現行兒童照護政策，降低嬰兒死亡率、擴大兒童疫苗補助基金。侯友宜的第三箭則力求推動「國民心理健康計畫」，全面推動心理及健康促進跨專業合作，並優化「年輕族群心理健康支持方案」，跨部會合作推動青年心理健康促進與服務。

「為什麼很多年輕人、婦女沒有抽菸，卻得到肺腺癌？」侯友宜表示，空污問題威脅健康，因此第四箭主張針對PM2.5過去五年超標縣市民眾，放寬低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）免費標準，並放寬五癌篩檢的適用範圍、降低乳癌、大腸癌篩檢年齡。

侯友宜第五箭則主張優先推動疫苗及醫藥採購透明化；他說，疫情讓人民遭遇的苦痛不能再發生，逾7成民眾認為疫苗採購過程有必要公開，未來他將由專案特偵組全面調查採購文件及記錄，並公開調查結果，而且會確保未來其他疫苗的採購資訊公開、透明，與國際接軌引進新型疫苗。

侯友宜二哥、乳癌名醫侯明鋒本來預計出席記者會，今日卻未現身，侯友宜、競辦議題組召集人柯志恩說明，侯明鋒主要關心、主張癌症基金成立，因健保署昨日表態擬設新藥基金，侯明鋒認為目的已經達成，今日就留給侯友宜將政見做完整說明。

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日舉行記者會，推出「五箭優先」醫療衛生政策，主張照顧全民健康。（記者黃子暘攝）

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