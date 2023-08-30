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藍委批明年總預算大撒幣 行政院駁斥：誇大言行誤導大眾

行政院發言人林子倫。 （資料照，行政院提供）

行政院發言人林子倫。 （資料照，行政院提供）

2023/08/30 21:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團今天上午召開記者會質疑，蔡政府編列的總預算根本是大撒幣、債留子孫、債留下一任政府，對此，行政院發言人林子倫晚間表示，政府歷年來所有的預、決算皆經由立法院嚴格審查，對於各項不實指控行政院與各部會也已多次澄清，期盼部分立委評論及監督時能基於事實根據，勿再以誇大言行甚至錯誤資訊誤導社會大眾。

林子倫指出，近幾年來政府財政表現除有清楚數字實證，更獲多項國際認證肯定，包含穆迪、惠譽、標準普爾等國際機構皆給予台灣良好的信用評比。在各項預算編列上，政府嚴守財政紀律，所謂「大撒幣、債留子孫」等說法皆非事實。

林子倫解釋，有關在野黨立委提到課稅收入部分，相關編列皆參考最新經濟情勢與今（2023）年度稅收實際徵收情形。考量疫情趨緩，國內消費持續復甦以及近期股市明顯回溫，預期未來市場交易將持續熱絡等因素，明年度營業稅預算數較今年成長21.4%，證交稅成長34.5%。

同時，雖明年度歲入歲出預算皆創歷年新高，但舉債預算數仍低於今年預算數，且舉債實際執行狀況，將視明年歲入歲出情形而定，可能減少舉借或不舉借，絕無所謂債留子孫的情況。

林子倫強調，關於記者會提及勞保基金撥補事宜，政府自2020年至今持續撥補勞保基金，惟去年受疫情影響，使得勞保基金水位偏低。今年政府在遵守財政紀律的原則之下，以最大幅度增補挹注勞保基金預算，總撥補金額已達2570億元。

林子倫指出，勞保基金餘額於今年6月已回升至8600億元，目前預估明年財務相對穩健，政府將持續與專家學者及社會各界溝通，蒐集相關意見，穩健規劃勞保財務改革等相關措施，期盼永續勞保發展。

林子倫表示，關於少子女化預算相關議題，政府積極透過跨部會合作推動「0-6歲國家一起養」，包含育兒津貼、公共及準公共化托育服務及幼兒園、擴大不孕症治療補助、提高產檢次數及增加項目等。相關政策施行後獲得多數民眾歡迎與支持，各地方政府不分黨派亦積極配合辦理。

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