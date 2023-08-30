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生成式AI指引草案政院明拍板 禁用機密文書

生成式AI爆紅，ChatGPT是其中最受歡迎的應用程式。（路透社）

生成式AI爆紅，ChatGPT是其中最受歡迎的應用程式。（路透社）

2023/08/30 20:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明天擬通過「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引（草案）」，根據草案，機密文件不得使用生成式AI；不得向生成式AI詢問機密及涉及個資之問題；業務使用生成式AI輔助時，應適當揭露等。

國科會7月發布「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」草案，由於草案屬於行政指引，因此待明天的行政院會通過後，即可公告上路。

根據草案，包括業務承辦人就其風險進行客觀且專業的最終判斷，不得取代業務承辦人自主思維、創造力及人際互動。製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式AI。所謂「機密文書」，為行政院「文書處理手冊」所定的國家機密文書及一般公務機密文書。

公務機關業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關同意公開的資料，也不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務的問題，或運用生成式AI蒐集、處理個資。

草案也明定，各機關不可完全信任生成式AI產出的資訊，也不得以未經確認的產出內容，直接作成行政行為、或作為公務決策的唯一依據；各機關使用生成式AI作為執行業務或提供服務輔助工具時，也應適當揭露。

使用生成式AI應遵守資通安全、個人資料保護、著作權與相關資訊使用規定，並注意其侵害智慧財產權與人格權的可能性。各機關得依使用生成式AI的設備及業務性質，訂定使用規範或內控管理措施。

各機關應就所辦採購事項，要求得標的法人、團體或個人注意這一參考指引，並遵守各該機關所訂定的規範或內控管理措施。公營事業機構、公立學校、行政法人及政府捐助的財團法人使用生成式AI，得準用此參考指引；行政院及所屬機關以外的其他機關，得參照參考指引，另訂各該機關使用生成式AI規範。

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