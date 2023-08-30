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首頁　>　政治

遭聯合報指揹著瀆職官司 鄭文燦開嗆：法律素養不敢苟同

行政院副院長鄭文燦。（資料照，記者張嘉明攝）

行政院副院長鄭文燦。（資料照，記者張嘉明攝）

2023/08/30 20:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕im.B詐騙案偵結起訴，「聯合報」稱行政院副院長鄭文燦成為憲政史上唯一「揹著瀆職官司的行政院二把手」，對此，鄭文燦強調，北檢受理民代告發，立他字案調查，是正常程序。聯合報卻認為，只要有人告發，在偵查程序尚未完成、沒有任何證據、也沒有被起訴的情況下，就可以直接說被告發者是「揹著瀆職官司」，身為媒體公器，這樣的法律素養，真的令人不敢苟同。

鄭文燦辦公室指出，從北檢起訴imB的新聞稿顯示，鄭文燦從未涉及詐團的行為。今年5月，國民黨民代以捏造事實赴北檢告發，指控鄭文燦接受曾國緯請託關說警界人事，鄭文燦當時就已經表示，他不認識曾國緯，沒有往來，當然也沒有被請託警界人事。調查局及警政署也曾公開說明，鄭副院長沒有涉及imB案及警界人事關說。

依據國民黨民代的告發，北檢立「他」字案調查是否關說警界人事，對此，鄭文燦強調，國民黨民代的告發，沒有任何事實依據，是真實的惡意，因此已於今年5月30日對這些民代提出誹謗告訴。

鄭文燦表示，他提告的目的是捍衛清白，讓不實指控在司法過程釐清。他當然有信心，因為真相只有一個，就是鄭文燦副院長不認識曾國緯，也無涉此事。

鄭文燦重申，他不認識曾國緯，也沒有往來，更沒有涉入詐團行為，也沒有受曾國緯請託關說警界人事，他的立場坦蕩蕩，當然會完全配合司法單位釐清，把事實攤在陽光下。

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