侯友宜再加碼長照政策 70到79歲癌症二期患者取消巴氏量表

國民黨總統參選人侯友宜今加碼政策「70歲以上二期癌症長者取消巴氏量表」。（取自侯友宜臉書）

2023/08/30 19:56

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張，今又在臉書加碼「「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。

侯友宜表示，昨天提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策後，獲得極大迴響，不少人家屬反映該政策確為迫切需要，也有許多人說，本來還在為申請巴氏量表而苦惱，現在終於可以鬆一口氣，他要向大家說「放心，讓我侯友宜來改變。」

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侯友宜表示，台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰先前在立委吳怡玎辦的公聽會上，提到一個案例，讓他感觸良多。一位80多歲的老奶奶患重症肺炎，進加護病房插管，家屬央求醫師協助申請巴氏量表，但巴氏量表規定急性病須「觀察六個月後」才能申請，這六個月到底要哪一位家屬離開工作崗位、回家照顧？成了家庭成員間縈繞心頭的困擾，讓他聽了不忍又難過。

侯友宜說，除了提出80歲以上長者取消巴氏量表，他更進一步提出「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，讓真正有需要的長者得到應有的照顧，同時讓社會正視看護移工人數不足及長照產業面對的問題，盼促進長者健康、釋放家庭勞動力。

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