駁王鴻薇指控 鄭朝瀚：相關綠能公司皆未持股、與他無關

國民黨立委王鴻薇29日舉行「綠電蜘蛛網！王鴻薇揭發綠營綠電9天玄女煉金術」記者會。 （記者劉信德攝）

2023/08/29 20:01

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王鴻薇：古盛煇、鄭永金家族炒作綠電 9間綠能公司資本額暴增

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，稱新竹縣前縣長鄭永金家族炒作綠電；鄭永金之子鄭朝瀚發布聲明駁斥，表示已離開天輔能源公司至今3年多，未曾持有天輔及其相關綠能公司任何股份，強調如再有扭曲事實或污衊本人及家人的相關指涉和報導，將採取司法行動捍衛權益。

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力暘能源公司也聲明斥責，王委員身為公眾人物其言論本應善盡查證之義務，非藉由不實言論抹黑該公司及扭曲政府綠能政策，其舉措已嚴重影響該公司多年經營的名譽及經濟上信用，毀謗公司的形象及聲譽，該公司已委請律師研議法律因應措施，後續不排除進入司法程序以正視聽。

鄭朝瀚今下午在臉書貼文聲明表示，針對王鴻薇召開記者會內容，表示父親鄭永金先生從未擔任行政院政務委員、也未曾擔任新竹小英後援會副秘書長。

聲明表示，他於2019年5月擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額2千萬元。天輔於2019年8月成立三家子公司：天蓬、天禽、天衝，三家公司實收資本額皆是1百萬元，也都由他掛名兼任負責人。但是本人並未實際參與上述四家公司營運，並且於2020年4月離開天輔公司，不再擔任上述四公司負責人。他離開時，除天輔公司增資至1億4千萬元，其他三家公司均仍維持1百萬元。除上述四家公司，其他天字輩能源公司也都與他無關。

鄭朝瀚強調，他離開天輔至今3年多，未曾持有上述公司任何股份。天輔公司及其相關天字輩綠能公司，一概與他無關，更與本人父親鄭永金和弟弟鄭朝方無關。

力暘能源公司聲明表示，該公司為配合政府推廣再生能源，成立天英能源、天柱能源、天心智慧能源、天任能源及天芮能源等五家公司進行太陽能光電場開發，開發前期皆由力暘能源百分之百投資，後續依電業法規定，取得其他上市公司合作共同投資，私人企業股權轉移作業完全合法。

聲明表示，有關立委王鴻薇提及天輔能源公司於2019年5月21日設立，由鄭朝瀚及郭明錦投資，另天衝能源、天篷能源及天禽能源等3家公司皆於2019年8月19日設立，由天輔公司、中興電工機械股份有限公司及安集科技股份有限公司共同投資，上述公司皆與該公司無涉。

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