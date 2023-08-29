盧秀燕連任首次總預算案創新高 藍綠褒貶兩極

盧秀燕連任首次總預算案創新高，藍綠兩陣營褒貶兩極。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/29 19:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕連任後首次總預算案拍板，市政會議今日通過113年度總預算案，歲出預算編列1775.71億元創新高，較今年度增加270億餘元，盧秀燕強調，市府嚴守財政紀律，歲入歲出差短94.50億元，舉債是10年來最低，但建設沒有減少；議會藍綠黨團看法兩極，議會國民黨團書記長黃馨慧肯定「媽媽市長」持家有方；民進黨團總召何文海則批評，盧市府狂賣地，整體預算規模遠超過前朝，財政紀律根本只是自吹自擂。

台中市政府今日市政會議通過113年度總預算案，歲入預算編列1681.21億元，歲出預算編列1775.71億元，歲入歲出差短94.50億元，較今年度減少0.5億元。

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盧秀燕強調，過去市府舉債常破百億、甚至1年舉債200億，她首屆上任時甚至舉債額度達天花板，根本無從舉債，之後她加強財源調度，以免債留子孫，結果明年度舉債94.5億，舉債是10年來最少，人均負債也是6年來最低，但市府重大建設沒有減少，未來會繼續開源節流但建設增加、市民福利增加。

對此，黃馨慧肯定盧秀燕是「媽媽市長」，猶如媽媽持家，就是會精打細算，花在刀口上；她說，台中各項重大工程陸續編列預算發包動工，通學交通吃到飽、加強行人用路安全增強標誌標線等教育與交通指出均是利民政策，明年度預算增加也是為持續推動各項建設與政策，讓台中成為最幸福溫暖的城市。

何文海則指出，盧秀燕一再強調財政紀律、號稱舉債低，但實情卻是她大賣土地，連社宅用地都拿來賣，實質整體總預算早就破二千餘億，均比前市長林佳龍任內還多，但重大建設像台中巨蛋追加到近百億元，還是發包不出去，其餘重大建設延宕，財政紀律根本只是自吹自擂。

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