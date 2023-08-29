為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

盧秀燕連任首次總預算案創新高 藍綠褒貶兩極

盧秀燕連任首次總預算案創新高，藍綠兩陣營褒貶兩極。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕連任首次總預算案創新高，藍綠兩陣營褒貶兩極。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/29 19:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕連任後首次總預算案拍板，市政會議今日通過113年度總預算案，歲出預算編列1775.71億元創新高，較今年度增加270億餘元，盧秀燕強調，市府嚴守財政紀律，歲入歲出差短94.50億元，舉債是10年來最低，但建設沒有減少；議會藍綠黨團看法兩極，議會國民黨團書記長黃馨慧肯定「媽媽市長」持家有方；民進黨團總召何文海則批評，盧市府狂賣地，整體預算規模遠超過前朝，財政紀律根本只是自吹自擂。

台中市政府今日市政會議通過113年度總預算案，歲入預算編列1681.21億元，歲出預算編列1775.71億元，歲入歲出差短94.50億元，較今年度減少0.5億元。

盧秀燕強調，過去市府舉債常破百億、甚至1年舉債200億，她首屆上任時甚至舉債額度達天花板，根本無從舉債，之後她加強財源調度，以免債留子孫，結果明年度舉債94.5億，舉債是10年來最少，人均負債也是6年來最低，但市府重大建設沒有減少，未來會繼續開源節流但建設增加、市民福利增加。

對此，黃馨慧肯定盧秀燕是「媽媽市長」，猶如媽媽持家，就是會精打細算，花在刀口上；她說，台中各項重大工程陸續編列預算發包動工，通學交通吃到飽、加強行人用路安全增強標誌標線等教育與交通指出均是利民政策，明年度預算增加也是為持續推動各項建設與政策，讓台中成為最幸福溫暖的城市。

何文海則指出，盧秀燕一再強調財政紀律、號稱舉債低，但實情卻是她大賣土地，連社宅用地都拿來賣，實質整體總預算早就破二千餘億，均比前市長林佳龍任內還多，但重大建設像台中巨蛋追加到近百億元，還是發包不出去，其餘重大建設延宕，財政紀律根本只是自吹自擂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
郭台銘宣布參選總統 盧秀燕表態力挺「大直男」
2023/08/28 23:19

郭台銘宣布參選總統 盧秀燕表態力挺「大直男」
郭台銘宣布參選總統 盧秀燕：上班時間沒有評論、政治不談
2023/08/28 11:08

郭台銘宣布參選總統 盧秀燕：上班時間沒有評論、政治不談

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
台積兩廠區日用水、電 估占中市9％及38％ 盧秀燕：你當市長 怕不怕？
2023/08/26 05:30

台積兩廠區日用水、電 估占中市9％及38％ 盧秀燕：你當市長 怕不怕？
台積電「中科擴廠」卡關！盧秀燕親曝「都審關鍵」│【官我什麼事】
2023/08/25 10:00

台積電「中科擴廠」卡關！盧秀燕親曝「都審關鍵」│【官我什麼事】

蘋果型肥胖超困擾 小腹窈窕神器急救援
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播