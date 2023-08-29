赴高雄參香 賴清德︰讓民進黨8席立委全壘打

賴清德今到高雄偕同立委參選人參香。（記者王榮祥攝）

2023/08/29 16:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨總統參選人賴清德今到高雄，偕同爭取連任的立委李昆澤、立委參選人李柏毅參香及與地方座談，他提到參選總統三大訴求顧主權、拚經濟、強化治安，希望鄉親支持，也讓民進黨在高雄8席立委選戰全壘打。

賴清德下午先與立委李昆澤，高市議長康裕成、副議長曾俊傑等，共同前往高市三民區灣仔內朝天宮、三民區大港保安宮參香；接續與立委參選人李柏毅到左營元帝廟參香，再到蓮池潭畔泮咖啡與地方座談、聆聽地方意見。

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他在廟宇參香後指出，大力推薦李昆澤連續22屆獲選優秀立委，非常不簡單，李柏毅則在地方深耕，為左楠建設全力打拚，希望大家支持兩位一起進入立院，為高雄也為全台鄉親服務。

賴清德說，自己參選總統有三大政見，首先是顧主權、再來是拚經濟，以及強化治安，未來若有機會領導國家，會繼續提高國防力量，保護自己安全，也讓國際社會看到台灣決心，包括美、日、韓、歐盟等民主國家，手牽手心連心，就不怕中共威脅。

他同時提到，若當選總統，會堅定打擊黑金、槍毒，將危害治安的一切徹底解決，也要拜託大家出來投票，支持賴青德，也讓高雄民進黨立委參選人全壘打，台灣愈穩定安全。

賴清德與劉世芳、李柏毅，邀左楠鄉親座談。（記者王榮祥攝）

賴清德大力推薦李昆澤是優質立委。（記者王榮祥攝）

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