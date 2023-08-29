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何時會見謝國樑談四接？ 薛富盛：拜會地方環保局順道拜訪首長

環境部長薛富盛上週表示，會為四接拜會基隆市長謝國樑，今則表示是拜會環保局時順道拜會。（記者陳嘉怡攝）

環境部長薛富盛上週表示，會為四接拜會基隆市長謝國樑，今則表示是拜會環保局時順道拜會。（記者陳嘉怡攝）

2023/08/29 17:03

〔記者陳嘉怡／台北報導〕上週環境部揭牌時，環境部長薛富盛曾表示，會為了四接環評親自拜訪基隆市長謝國樑。環境部今（29）日舉辦媒體茶敘，薛富盛則改口，表示當時心直口快，造成外界誤解，由於上任後將逐一拜會縣市環保局，而地方首長是環保局的父母官，當時意思是拜會環保局時，順道拜訪基隆市長。

環境部長薛富盛上週在環境部揭牌典禮接受媒體聯訪時曾表示，「四接環評會成為我積極推動的項目」，會擴大環保團體及大眾的公民參與，也會親自拜會基隆市長謝國樑，允諾環評一切開誠佈公。此話一出，引發外界議論，謝國樑也表示會竭誠歡迎。

不過，薛富盛今天則表示，當初可能是因受訪時間太短造成外界誤解，上任後本來就計畫拜會各縣市環保局，而環保議題的推動地方首長也扮演重要角色，拜會縣市環保局時也會順道拜會地方首長，謝市長是毫無疑問將拜會的市長，進行意見交流、加強溝通。

由於部分環團認為四接環評程序違法應重審，薛富盛表示，四接環評在程序上都按既有的規範在走，尊重各界有不同看法，但也強調「民主和法治必須同時存在，如果光有民主沒有法治就會混亂」，樂意和公民團體溝通、讓大家表達意見，兼顧民主運作。薛富盛也提及，環境議題很廣，環評只是其中一項，未來和公民團體的溝通不僅限於環評。

由於上屆環委任期已於7月底屆期，外界關心新環委名單何時出爐？薛富盛表示，由於環保署升格為環境部後，「環境影響評估審查委員會組織規程」需重新修訂送至行政院，刊登公報後會盡快宣布新一屆的環委名單。而環委名單出爐後，四接環評是否有可能排在9月？薛則說，有很多環評案件等待審查，議程要看業務單位安排。

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