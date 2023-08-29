泰緬孤軍後裔廈門游16小時抵金門：這裡才是我的祖國

民進黨立委湯蕙禎今召開「泰緬孤軍後裔回家」記者會，呼籲政府跨部會盡快檢討泰緬孤軍後裔身分問題，讓他們不必再繼續過非法躲藏的生活。（圖由湯蕙禎辦公室提供）

2023/08/29 15:20

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委湯蕙禎、金三角文化基金會今（29）日召開「泰緬孤軍後裔回家」記者會，呼籲政府正視泰緬孤軍後裔的身分問題。孤軍後裔楊發準透露，他當年從廈門游泳16小時到金門，經歷35年非法生活才拿到居留證，「這裡才是我的家、我的祖國，我愛台灣」。

我國政府於民國38年播遷來台之際，堅守於雲南、泰國、緬甸的「泰緬孤軍」仍奮力抗共，至今仍有不少孤軍後裔無法取得國籍身份。

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湯蕙禎指出，國民黨政府當年的冷漠與不重視，還有不友善的政策，2008年啟動的泰緬孤軍後裔專案期限結束後，仍有上萬名符合資格者遭拒於門外，成為漏網之魚，只能繼續淪落在台灣的社會邊緣，導致他們無法接種疫苗、或領取普發6000元，台灣目前已有近16萬名合法的緬甸華僑，盼政府能跨部會檢討其身分及居留問題。

金三角文化基金會董事長王根深表示，孤軍後裔將中華民國視為祖國，卻因政策關係，既無身分證，也沒有健保，只能打黑工．問題糾葛幾十年，其祖父和父執輩為國家犧牲奉獻，子女卻未能被真正照顧到，以前的政府沒有好好處理，現在台灣是一個民主開放的國家，希望讓他們得到一個基本合法的生存權利。

楊發準說，他從小聽父母稱中華民國才是祖國，為了追求民主，他半游半划16個小時才到金門，「我看到台灣就在前面，一定要游到台灣，這裡才是我的家、我的祖國，我愛台灣」；孰料，他在台灣卻度過35年的無國籍生活，直到現在才取得居留證。他呼籲，政府應檢討法令，讓相同處境的僑胞得以解決身分問題。

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