陸委會：中共整頓內部官員 重慶副市長等30名中管幹部落馬

陸委會最新一季「大陸情勢季報」對中國政治情勢進行分析，統計截至今年8月2日，有30名中管幹部落馬。（路透檔案照）

2023/08/29 11:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會最新一季「大陸情勢季報」對中國政治情勢進行分析，統計截至今年8月2日，有30名中管幹部落馬，顯示中共整頓官員風氣，持續反腐肅貪。

據統計，今年第二季遭整肅落馬的中共官員有，浙江政協副主席朱從玖、重慶副市長熊雪、中共國資委副部長級幹部駱玉林、國開行副行長周清玉、陝西人大常委會副主任李金柱、黑龍江政協副主席曲敏、中石油副總經理徐文榮、西藏政協副主席姜杰、廣東人大常委會副主任陳繼興、上海人大常委會主任董云虎、中國光大集團董事長唐雙寧、中國太平保險集團副總經理肖星和國開行副行長王用生，其中央企5人，地方7人，1人來自部委；另外，中國足球協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍落馬。

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陸委會報告指出，中共中央政治局7月24日就全面加強軍事治理進行集體學習，習近平強調堅持黨對軍隊絕對領導，構建現代軍事治理體系並加強軍費管理和監督。中央軍委要求嚴防濫權、加強管控，追查過去6年採購弊案。

另外，港媒報導原火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因貪腐已於3月被帶走調查，亦傳有洩密情形；而王厚斌、徐西盛7月30日晉升為上將，並分別出任火箭軍司令員和政治委員。

值得注意的是，中共開始整頓官員躺平心態和官僚習氣，藉此消除政治隱患。政治局常委蔡奇4月在中央和國家機關黨的工作暨紀檢工作會議要求強化政治機關意識，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，走好踐行「兩個維護」的第一方陣。

中共中央召開整頓會議今年6月要求黨政機關當好表率，整治「躺平心態」和「官僚習氣」。政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希7月14日主持中紀委常委會時要求，旗幟鮮明同危害黨的團結統一的言行作鬥爭，及時消除政治隱患。

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