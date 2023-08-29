蔣萬安今赴上海雙城論壇 台灣國：不該成中國統戰棋子

台北市長蔣萬安今早率團到上海參加雙城論壇，獨派團體台灣國今日前往松山機場抗議。（台灣國提供）

2023/08/29 10:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長蔣萬安今早率團到上海參加雙城論壇，獨派團體台灣國今日前往松山機場抗議，高舉「雙城論壇、統戰樣板，萬安柯屁、沆瀣一氣」標語，強調台北市應該成為世界的台北，不該淪為中國東南的地方小城，蔣萬安更不該成為中國統戰的棋子。

台灣國理事長陳峻涵表示，上海曾經是一顆耀眼的東方之珠，無奈在共產黨的鐵拳治理下，無端的封控清零，任性的放開「躺平」，導致外資紛紛逃離、GDP下降、失業率陡升。採取霹靂手段的上海市委書記李強高升國務院總理，證明中國共產黨的極權統治，毫無進步價值，更無值得師法之處。

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陳峻涵批評，然而，這樣的上海卻被前市長柯文哲視為風水寶地，諂媚恭維力推雙城論壇，雖然8年來簽署45項交流合作備忘錄與28個協定，但台北市民無感，雙城論壇只是統戰樣板，而今「柯規蔣隨」、沆瀣一氣，要提醒蔣萬安不要成為中國統戰的棋子，不要浪費人民公帑，請專心台北市政。

陳峻涵說，台灣從未挑釁中國，也無啟動戰爭的動機，是中國設定一個中國原則一國兩制框架，讓民進黨政府無法開啟對話，但藍、白政黨不斷以戰爭恐嚇台灣人民，卻不敢譴責中共對台的文攻武嚇，實在令人遺憾。台灣人民要的只是自由、民主、人權、法治，不受共黨奴役的生活方式，更不願意見到台海戰火燃起，但和平從來都不是從天而降，唯有強化自身的國防能力，強化全民皆兵的心防建設，才是避免戰爭。

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