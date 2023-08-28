郭台銘稱願讓中共沒收鴻海財產 股民怒斥「白癡」：獻祭股東！

郭台銘宣稱假如中共威脅沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it」。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天（28日）正式宣布角逐總統大位，引發各界熱議。對於有聲音質疑郭是鴻海大股東，中共恐會以此為要脅，郭台銘宣稱假如中共威脅他不聽話就沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it」。郭的發言隨即被分享到PTT，大批股民痛批郭「為了選總統獻祭股東」！

郭台銘今天被外媒問到若當選總統，是否會因在中國事業而受制於中共時，郭台銘聲稱如果中共政權威脅要沒收鴻海財產，他會說「Yes, please do it」，如果犧牲他個人的財產，能讓中國不要攻打台灣，他願意犧牲，強調自己從不受中國共產黨控制。

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郭的發言隨即掀起熱議，有網友今天就在PTT發帖直言，「鴻海在中國的投資超過淨資產的85%，如果真的像新聞所說被中國沒收，對鴻海股東應該是天崩地裂！」不少股民也表示，「大家一起死的概念」、「股東死去活該？」、「鴻海股東瑟瑟發抖」、「獻祭股東？」、「鴻海股東請保重」、「笑死，不要股東的票了」、「好慘，股東變他的叫牌籌碼，大家一起擔」、「嫌股東票太多？」、「還好我不是股東」、「股東快逃，阿銘又再練肖話了」、「連股民的死活都不顧了，照顧選民？」。

也有鄉民就郭稱「如果能讓中國不打台灣，他願意犧牲個人財產」一說怒斥，「傻了？中共若徵收他國資產就是要宣戰了，還跟你停手？」、「沒收你財產就是為了打台灣啊爽什麼？」、「犧牲個人財產要怎麼換中共不打台灣？胡說八道！」、「白癡嗎？中共要拿不會問過你，也不會因為拿了就不打」、「錢要拿打也要打才是正常操作，就你這白癡不懂」、「他是不是以為這樣說很偉大」。

針對郭的發言，鴻海今發聲明表示，公司於1991年在證交所上市掛牌以來，目前有逾80萬名股東，本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有，郭台銘4年前交棒，未再參與公司日常管理，可以說是全球大型企業中非常好的傳承案例。今年是鴻海成立第49年，已在思考下1個50年，公司不會參與政治活動，但會致力推動永續經營，讓基業得以長青。

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