侯友宜拔樁？乍見北斗鎮長顏宏霖 勾肩搭背狀似親密

侯友宜搭肩顏宏霖，2人有說有笑。（記者顏宏駿攝）

2023/08/28 17:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天宣佈獨立參選2024總統大選，外界關心國民黨總統參選人侯友宜的態度，侯友宜今天行程都在彰化，9個行程中有5個行程都在拜廟，過境之處，各鄉鎮長皆出面陪同，連剛上任的無黨籍北斗鎮長顏宏霖也現身陪同，侯友宜乍見顏宏霖，笑逐顏開，兩人有說有笑，地方解讀似有「拔樁」的意味。

侯友宜今天先後到鹿港地藏王廟、龍山寺，竹塘慈航宮、埤頭和興宮、北斗奠安宮參拜，國民黨籍鹿港鎮長許志宏、竹塘鎮長蔡碩任、埤頭鄉長杜懿彩、溪州鄉長江淑芬都陪同祭拜，展現國民黨基層團結挺侯的態度。

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當侯友宜來到奠安宮時，無黨籍的北斗鎮長顏宏霖也現身陪同，兩人首度相見，狀似親當親密，不時交頭接耳，侯友宜多次把手搭在顏宏霖的肩上。

北斗鎮長選舉時，各陣營的總統參選人都前來助選，郭台銘、柯文哲都相助顏宏霖，顏就職典禮時，郭台銘還以貴賓身分出席並致贈關公雕像，侯友宜今天趁機拉攏顏宏霖，部分地方人士解讀「拔樁」。

顏宏霖說，他身為北斗鎮長，只想推銷北斗鎮，侯友宜是台灣深具影響力的政治人物，願意來北斗奠安宮參拜，他自然應盡地主身份陪同。

侯友宜在奠安宮致詞時表示，他小時候到媽祖廟收驚，聽到「免驚、免驚，媽祖在汝的肩膀上幫汝扛著。」他擔任市長努力做好市政為民服務，獲得四連霸五星級市長的肯定，這次接受國民黨徵召，他有信心「免驚、免驚，向前行，媽祖在阮的肩膀上。」會庇佑他，他是「本土囝仔」擔任公職40年，會效法媽祖看護眾人的精神來顧及國家安全、為後代子孫的幸福來服務，他會認真打拚贏得人民信心，秉持媽祖的精神和大家「逗陣行」。

侯友宜主動向顏宏霖握手。（記者顏宏駿攝）

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