家暴扯蔡英文！楊志良怒嗆「我不道歉，你要怎麼樣？」

楊志良出面說明，期間一度拍桌子直呼「要道歉的就是蔡英文，為什麼我要道歉？我一個老百姓不能講話嗎？是不是民主國家？」更怒回「再講下去，我就要罵三字經了」。（記者王藝菘攝）

2023/08/28 14:39

〔記者林惠琴／台北報導〕前衛生署長楊志良昨稱台灣會有家暴是因為民眾沒辦法修理總統蔡文、行政院長陳建仁，總統府對此表達嚴正譴責，要求楊應向社會大眾道歉。楊志良下午出面說明，期間一度拍桌子直呼「要道歉的就是蔡英文，為什麼我要道歉？我一個老百姓不能講話嗎？是不是民主國家？」更怒回「再講下去，我就要罵三字經了」。

楊志良情緒高昂地指出「要道歉的就是蔡英文，為什麼我要道歉？我一個老百姓不能講話嗎？是不是民主國家？再講下去，我就要罵三字經了，為什麼她要我道歉？」

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他還進一步嗆說「來啊！我不道歉，你要怎麼樣？我是中華民國的國民、台灣的公民，我說這些話，你總統府要我道歉，我就是不道歉，你要我怎麼辦？你總統府派人把我抓起來嗎？關起來嗎？這什麼話嘛！我請問各位，台灣是不是民主自由的國家？這是蔡英文講的、這是賴清德講的，憑什麼要我道歉，我今天要道歉嗎？我不道歉你要怎麼辦？我再下去就要罵人囉！」

針對家暴與總統的連結，楊志良直呼現在的台灣水深火熱，砲轟「這個時候是我楊志良不對，還是在總統府的那個人不對？」、「這是楊志良搞出來的嗎？還是在總統府那幾個混蛋搞出來的？」

至於鴻海集團創辦人郭台銘陣營提到楊志良脫稿演出、希望他道歉，楊志良回應「他要我道歉，那是他家的事」，並強調「為什麼要遵照他的稿子？我是楊志良，他是他，他今天要選總統，我又沒參加，是你自己說要請我做顧問團，也沒有給我聘書、也沒有一毛錢，但我不需要他給我錢」。不過，被問及是否加入郭陣營，他指出「他如果要我做，我當然同意阿！」

楊志良的發言，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱在臉書酸郭台銘「找到了你的陳之漢嗎？」楊志良指出，館長有罵三字經，「我沒有罵三字經」、「我忍住了」，強調「我覺得我講的都是對的，你不能聽得不爽就說我失言」。

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