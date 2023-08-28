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質疑侯柯對核廢水態度為何 黃暐瀚：可以反對但不能失智

黃暐瀚在臉書質問侯友宜和柯文哲對於核廢水的態度與選擇是什麼，並強調「可以反對但不能失智」。圖為福島第一核電廠的廢水儲存槽。（美聯社）

黃暐瀚在臉書質問侯友宜和柯文哲對於核廢水的態度與選擇是什麼，並強調「可以反對但不能失智」。圖為福島第一核電廠的廢水儲存槽。（美聯社）

2023/08/28 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本24日開始排放福島第一核電廠含氚廢水，引起國際關注，同時也是台灣目前熱議話題。資深媒體人黃暐瀚稍早在臉書發文表示，核廢水話題可從「科學、數據、政治、選擇」4個角度去檢視，答案非常清楚。黃也質問侯友宜和柯文哲的態度與選擇是什麼，強調「可以反對但不能失智」。

黃暐瀚提到，日本2021年7月提出核廢水排海計畫申請，國際原子能總署（IAEA）邀請各國專家多次到日本檢測。世界各國核電廠的沒接觸過燃料棒，低污染「含氚冷卻水」都排入大海，但福島冷卻水接觸過燃料棒，不能直接排入海，因此日本向IAEA申請，透過機器處理高污染冷卻水，會將「銫、鍶」等輻射物排除之後，只留下「氚」再排入海中，而日本提出的標準是每公升1500貝克，遠低於IAEA與WHO設定的安全標準值，日本接受國際兩年檢驗，IAEA也同意排放。

黃暐瀚指出，核廢水話題可從「科學、數據、政治、選擇」4個角度去檢視，在科學上，國際各大核電廠，都會排氚水入海；數據上，IAEA檢驗認證，日本排水低於標準；政治上，美國支持、台灣噤聲、中韓反對；選擇上，你可以支持，可以反對，但千萬不能失智。

黃暐瀚表示，清楚自己的選擇，但不能無視科學數據，國民黨的立委議員，民眾黨的意見領袖，這幾週紛紛跳出來抗議民進黨政府對日本「太軟」，黃暐瀚對此反問：「那侯友宜的態度是什麼？柯文哲的選擇又是什麼？如果明年侯友宜或柯文哲當選總統，新政府會跟中國大陸一樣，停止進口日本的水產品？向日本抗議嗎？會嗎？如果不會，那現在是在吵鬧什麼？」

黃暐瀚最後也強調：「可以討厭，可以反對，但不能失智，千萬別上失智列車。」

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