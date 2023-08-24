再度表態要選？郭台銘板橋開講：讓阿銘有機會服務大家好不好

郭台銘今晚在板橋接雲寺廟口開講，喊話「讓阿銘有機會為大家服務好不好！」。（記者劉信德攝）

2023/08/24 21:01

〔記者許倬勛／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天直搗國民黨總統參選人侯友宜本命區新北市，傍晚到板橋接雲寺參拜及開講，侃侃而談兩岸關係，自認有本事代表中華民國與中共談判，達到和平交流目的，他講到激動處對著現場100多名民眾說：「讓阿銘有機會為大家服務好不好！」

郭台銘說，板橋慈惠宮與接雲寺是他成長記憶最重要的兩間廟宇，他自幼到老從未離開過新北，與兒時玩伴迄今仍常聯繫，對於新北「人親土也親」，他之所以舉辦廟口開講，就是希望鄉親父老可以清楚他的理念。

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甫結束金門之旅，郭台銘再提823砲戰奠定了和平的基礎，讓共產黨不敢輕而易舉侵台，使台灣能夠蓬勃發展經濟，但時隔60多年，執政黨的種種作為讓台灣再度面臨兵凶戰危。

郭台銘說，每逢大選，百姓最期望的就是帶領台灣拚經濟的候選人，但若不把戰爭的威脅去除，拚經濟只能淪為口號。和平不是投降、不是賣台，而是要和中國坐下來談，講述「我們是中華民國，你們是中華人民共和國」，對岸必須要同意我國存在的事實，在此基礎下討論共同發展經濟、文化、宗教交流的可能性，他有信心可以完成這項任務。

談及兩岸議題，郭台銘批評綠營「逢中必反」，造成兩岸兵凶戰危，就連宮廟交流都有「被統戰」的風險，他說，拜媽祖又不是拜五星旗，而他信奉的是中華民國國旗。

郭台銘說，他的本意並非下架民進黨，而是希望政黨輪替，雖然綠營總統參選人賴清德的支持度居高不下，但他認為是許多人沒有把心裡話說出來，台灣的現況需要改變、也就是政黨輪替，他激情向群眾喊話，「讓台灣阿銘有機會為大家服務好不好？」支持者也熱烈回應。

郭台銘今晚到板橋接雲寺參拜。（記者劉信德攝）

郭台銘演講愈說愈激動，最後向群眾熱情喊話「讓阿銘有機會為大家服務好不好！」引起現場熱烈迴響。（記者許倬勛攝）

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