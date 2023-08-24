探詢青年失業率會被當成間諜！ 陸委會公布赴中國7大禁忌

陸委會今日發布赴中國的七項「禁忌」，提醒國人不能隨意探詢中國的青年失業率，以免被懷疑是在「刺探情報」的間諜。 （陸委會提供）（記者陳鈺馥攝）

2023/08/24 20:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府上個月實施新修訂的《反間諜法》，擴大間諜定義及範圍，造成外資和外企人心惶惶。陸委會今日進一步發布赴中國的七項「禁忌」，提醒國人不能隨意探詢中國的青年失業率，以免被懷疑是在「刺探情報」的間諜。

根據陸委會彙整，探詢中國的青年失業率、探詢土地開發商的購地數量與金額、探詢外匯資產數字、探詢債券交易相關數據、探詢武漢肺炎的死亡人數、探詢政治人物及官員的背景與個人資料、批判中共相關政策，都有可能被懷疑是在「刺探情報」的間諜。

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陸委會發言人詹志宏提醒，赴中交流「事前」必須洽請「雙方的邀請或主辦單位」，要求中方主管機關明確承諾，確保在中國入出境通關不被無理留置，以及參訪期間人身自由與安全不會遭到不明原因迫害。

陸委會建議，最好能全程維持集體行動，團進團出。遇到突發狀況，同團人員應互相協助，除立即通知中方邀請或主辦單位提供協助外，也應要求中方說明原因及立即改善，並盡速設法通知陸委會，或海基會緊急專線等，以利獲得協助。

陸委會指出，出發前往中國之前，應注意手機、個人電腦等隨身用品，是否存有可能構成中方相關機關搜查或沒收，甚至入罪的內容，並建議在台灣考慮先另存備份後加刪除。

陸委會在松山機場燈箱刊登廣告，提醒國人前往中國要思考、登錄更加好。（記者陳鈺馥攝）

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