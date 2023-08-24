柯文哲拋世代和解 綠議員細數柯歧視言論：根本放火喊救火

台北市議員林延鳳質疑，柯文哲任台北市長任內砍敬老金，甚至還批年輕人搞意識形態、充滿歧視言論，還敢大談世代和解，根本是放火喊救火，是真正撕裂台灣社會且滿口謊言的政客。（取自林延鳳臉書）

2023/08/24 20:02

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲召開「全民參與2.0 四葉草運動」，訴求世代和解，民進黨台北市議員林延鳳質疑，柯文哲任台北市長任內砍敬老金，甚至還批年輕人搞意識形態、充滿歧視言論，還敢大談世代和解，根本是放火喊救火，是真正撕裂台灣社會且滿口謊言的政客。

林延鳳表示，柯文哲擔任市長任內於2016年停發重陽敬老金，2018年還用「貪婪老人、沒拿到1500就不爽」對長者污名化，當議會制訂自治條例竟還提覆議、聲請函告無效，抵賴到最後一刻。

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林延鳳質疑，柯文哲2021年面對議員質詢核四問題，竟還指控「年輕人帶頭搞意識形態」轉移自己立場不一的焦點，將對他不利的批評意見貼標籤，更不要說這種對世代污名、屢出狂言的政治人物，過去對女性、身障者、部屬還有特定領域如指「搞藝術不入流」的失言，皆在撕裂社會，怎有臉談「世代和解」？

林延鳳說，柯文哲2015年被媒體問及「休假在家是否有陪小孩」，竟脫口「我大女兒自從被我打過後，就不跟我講話了」，去年陳佩琪還在媒體專訪時淚訴「柯文哲沒給她支持」、「給她最大的支持反而是台大醫院的精神科主任」，痛批柯對外誇口自己不做家事、從未幫三個小孩泡牛奶，連嚴肅的「家暴」問題都能「開玩笑」對外炫耀。

林延鳳批評，柯文哲今天說「要在家客廳就能完成的社會運動」，聽來極度諷刺，因為在柯文哲家裡看來不是社會運動而是冷漠相對，雖拋出「世代和解」，但他過去對內對外、對上對下，在家、在議會、在「充滿內鬥」的柯市府與民眾黨內，柯文哲都不和解。

林延鳳分析，柯文哲現在是因民調走低才開始叫年輕支持者，以「和解」之名向長輩拉票，形同要年輕人當他「間接騙票」的「車手」，完全就是把這種至高的理念變成政治操作的工具，「和解」這兩個字從他口中說出，真是極大的諷刺和侮辱，必遭致選民唾棄。

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