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花蓮228受難者遺址保存未妥 陳菊、范巽綠促政府積極作為

張七郎之孫張安滿敘述當年祖父、父親、叔父3人罹難經過，監察院國家人權委員會主任委員陳菊與監察委員范巽綠仔細聆聽。（監察院提供）

張七郎之孫張安滿敘述當年祖父、父親、叔父3人罹難經過，監察院國家人權委員會主任委員陳菊與監察委員范巽綠仔細聆聽。（監察院提供）

2023/08/24 19:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕監察院國家人權委員會主任委員陳菊與監察委員范巽綠日前前往花蓮縣鳳林公墓現勘二二八事件張七郎父子受難不義遺址保存情形。陳菊及范巽綠與家屬座談時了解到，文化部與政府相關單位對於不義遺址未盡保存維護之責任，盼行政院及文化部拿出積極作為，儘速完成轉型正義的歷史任務。

監察委員范巽綠今（24）日發布新聞稿表示，本月21日國家人權委員會主委陳菊與她邀集行政院人權轉型正義處副處長石樸、文化部主任秘書陳登欽、文化部文化資產局局長陳濟民、國家人權博物館館長洪世芳、花蓮縣政府文化局局長吳勁毅及花蓮縣鳳林鎮公所秘書徐誌謙等，赴花蓮鳳林公墓現場履勘二二八事件張七郎父子受難不義遺址保存執行情形。

新聞稿提到，二二八事件是威權統治時期統治者大規模侵害人權之特定事件。民國36年4月4日晚間，軍方於花蓮仁壽醫院逮捕張宗仁、張果仁兄弟，後至張宅逮捕花蓮縣議長暨花蓮縣縣長候選人張七郎及其兒子張依仁。同日晚間11時餘，將張七郎、張宗仁、張果仁父子3人槍決於鳳林公墓，3人屍體遭草率掩埋於兩坑中。3人身上除彈孔外，手骨折、眼臉亦留有多處刀傷，且內臟外露，顯示生前遭到凌虐。

翌日，張七郎之妻詹金枝攜4份早餐，赴連部要探望夫婿及三名愛子，軍方僅收下一份早餐，張妻始知惡耗。經一天探尋，終於在郊外公墓找到三人的屍體，後由張七郎妻回娘家找親屬將屍體偷挖出來，並以牛車將3人移回家中太古巢農園土地安葬，墓碑上刻著「兩個小兒為伴侶，滿腔熱血洒郊原，主後一九四七年，民國三十六年四月四日夜屈死」。

陳菊及范巽綠表示，經由此次探訪，並與張宗仁次子張安滿、張果仁長子張志滿等家屬座談，了解文化部與政府相關單位對於不義遺址並未盡到保存維護責任。

兩人直指，不義遺址為台灣爭取民主自由的重要歷史紀念場域，亦為國家轉型正義的見證。對於民間受難者之歷史紀念場域之保存，國家應承擔更多的責任。張七郎父子墓園對鳳林鎮及台灣而言，皆為人權歷史重要紀念場域，應充分還原歷史真相。希望行政院及文化部拿出積極作為，就張七郎父子紀念館園區宜與張家後人、花蓮縣政府、鳳林鎮公所等相關單位共同討論規劃，以儘速完成轉型正義的歷史任務。

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