喊老人生活津貼排富每月1萬5 郭台銘：CEO治國好不好？

郭台銘開支票，如果他當選總統，老人生活津貼排富後每個月可領1萬5000元。（記者翁聿煌攝）

2023/08/24 19:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天（24日）到新北市板橋區後埔福德宮參拜，與基層里長及里民座談，他大開社會福利支票說，我若是當選，不僅0到6歲國家養，每個月老人生活津貼排富後發放1萬5000元，聽得在場長輩心花怒放，鼓掌叫好。

郭台銘下午在福德宮與基層里長及民眾座談，後埔里長林義舉手發言，希望郭台銘當選後，考量物價一直漲，把老人重陽禮金由1500元提高到2000元，還有阿嬤拿著寫好的紙條，盼郭台銘能將重陽禮金加倍，變成3000元。

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郭台銘笑著回應，他有一個「安養天年」政見，他如果當選總統，會發放每個月老人生活補助津貼，在排富的前提下，每個月1萬5000元，感謝所有老人在年輕時為國家經濟所做的貢獻。

郭台銘說，除了0到6歲國家養，還有65歲老人生活津貼每個月1萬5000元，他還會增加老農津貼、為年輕人廣建社會住宅，這些經費只要減少「國家的貪污和浪費」，郭台銘接著問大家，「CEO（企業執行長）治國好不好？」大家都鼓掌叫好，與會的里長也跟著呼籲大家，郭台銘如果9月參選總統，請大家要幫忙連署。

廣德里長周建和（左）籲請大家連署支持郭台銘參選總統。（記者翁聿煌攝）

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