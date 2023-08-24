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高雄藍營5小雞同框郭台銘惹議 李雅靜秀侯友宜看板相挺

國民黨高市議員李雅靜po自己同框侯友宜看板，表示團結不一定贏、不團結肯定不會贏。（李雅靜提供）

國民黨高市議員李雅靜po自己同框侯友宜看板，表示團結不一定贏、不團結肯定不會贏。（李雅靜提供）

2023/08/24 19:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與5位國民黨高市立委參選人同框看板引起議論!國民黨高市議員李雅靜po出自己與侯友宜同框看板，強調團結不一定會贏，不團結肯定不會贏，身為從政黨員，責無旁貸全力輔選！

李雅靜表示，她特地在鳳山街頭豎立與侯友宜的合體看板，向鄉親強力推薦曾任警政署長、現任新北市長、擁有豐富行政經驗、充滿決心的侯友宜，「侯」台灣好未來，我們一起來！

她認為，沒有穩定的治安，就沒有飛奔的經濟，台灣治安面臨嚴峻的挑戰，詐騙事件層出不窮、黑槍四處流竄，需要一位堅毅果斷、有鐵血之心的領袖，侯友宜的警察背景，能為台灣未來治安帶來更穩定保障，引領台灣走向更加穩定和安全的未來。

她說，治安改善需要政府和社會各方共同參與，務實的從預防、打擊、輔導等多個層面著手，而不是以數據自吹自嗨的說治安好，並提到高市府昨召開治安會報，提出非常亮麗的數據，非常肯定基層員警維護治安的努力，但呼籲市府不要掉以輕心，更不要以數據自滿，因為詐騙事件至今仍然層出不窮。

李雅靜說，近期鳳山區就發生鄉親受騙近900萬元案例，一輩子積蓄瞬間化為烏有，希望警方加強力道攔阻詐騙；另外，基層警力不足問題，屢屢造成警察普遍超勤上班，間接降低辦案效率，而監視器也應該加速汰舊換新，才能避免治安出現死角。

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