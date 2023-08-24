中國稱兩岸面臨「戰爭與和平」選擇 陸委會：窮兵黷武習性不改

陸委會發言人詹志宏今日強調，這種恐嚇代表了「窮兵黷武」習性無法改，正因為中國窮兵黷武，全世界變成高度關注台海和平穩定。（記者陳鈺馥攝）

2023/08/24 18:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤21日出席「第14屆津台投資合作洽談會」致詞聲稱，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，台獨只會帶來深重災難，是走不通的絕路」。陸委會發言人詹志宏今日強調，這種恐嚇代表了「窮兵黷武」習性無法改，正因為中國窮兵黷武，全世界變成高度關注台海和平穩定。

「津台投資合作洽談會」8月21日至24日在天津舉辦，中方出席官員有天津市委書記陳敏爾、國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍、天津市長張工；台灣方面代表出席有國民黨前代理主席林政則、國民黨中常委劉大貝、呂學樟、全國台企聯會長李政宏。

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宋濤聲稱，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，歷史已經並將繼續證明台獨嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。」

宋濤指出，希望廣大台胞堅持「一個中國的九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手同心，共同維護台海和平穩定。

對此，陸委會發言人詹志宏駁斥，國台辦一直在講兩岸面臨和平和戰爭的抉擇，全世界都知道中華民國政府是主張「兩岸要維持現狀」，台海局勢要維持和平，那到底誰在準備發動戰爭？隨時要用武力來危害區域安全？從東北亞到東海、台海、南海，最近一連串的軍事威脅，這是誰發起的？大家都很明瞭。

詹志宏指出，所謂的戰爭與和平，這種恐嚇代表了「窮兵黷武」習性無法改，正因為中國窮兵黷武，全世界變成高度關注台海和平穩定，也因為這樣，相信中共未來若不改變這種不當做法，區域和平還會成為國際間關注的焦點。陸委會要重申「我們愛好和平，也會不惜一切代價來捍衛我們的民主、自由及國家主權」。

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